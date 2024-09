Basket, le “Vecchie Glorie Messina” quarte al torneo Libertas over 55

Il torneo si è disputato a Porto San Giorgio nelle Marche

PORTO SAN GIORGIO – Le “Vecchie Glorie Messina” hanno ottenuto un prestigioso quarto posto al Torneo Libertas Over 55 di basket, disputato a Porto San Giorgio, città situata lungo la costa adriatica nelle Marche. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia, è stata un grande successo, molto apprezzato anche dall’amministrazione locale.

La squadra messinese, composta da ex giocatori delle storiche formazioni locali peloritane, ha mostrato grande coesione e tecnica, distinguendosi tra le migliori formazioni presenti. I componenti della squadra sono: Dispensieri, Gervasi, Lambraio, Maggio, Modica A., Modica F., Prestipino, Siracusano e Stefani. Con impegno e determinazione, le “Vecchie Glorie Messina” sono riuscite a piazzarsi tra le prime quattro squadre del torneo.

Prezioso supporto alla squadra da parte di “Don Il Candito Siciliano” e “Laura Ryolo srl” che hanno permesso alla squadra di partecipare con entusiasmo a questo evento di rilevanza nazionale. Il torneo ha contribuito non solo a celebrare lo sport, ma anche a promuovere il turismo locale, attirando spettatori e famiglie da tutto il Paese.

L’amministrazione della località marchigiana ha sottolineato il grande impatto positivo dell’evento sulla città, che ha registrato oltre 700 presenze, dimostrando come lo sport possa essere un importante motore per lo sviluppo turistico e la promozione del territorio anche oltre la stagione estiva. Eventi di questo tipo valorizzano le strutture sportive locali e rafforzano l’immagine di Porto San Giorgio come destinazione ideale per competizioni di livello nazionale.