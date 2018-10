Nuovo arrivo in casa Costa d'Orlando. Ecco Levan Babilodze

Classe 1998, il georgiano Levan Babilodze è un giocatore della Costa d'Orlando. Ad annunciarlo è la stessa società biancorossa tirrenica presieduta da Mauro Giuffrè. Levan Babilodze ha giocato con le giovanili dell’Orlandina Basket, con il Tigullio Sport (in Serie C), con la Nuova Agatirno Capo d’Orlando (Serie D), con lo Sport È Cultura Patti (Serie B), con la Viola Reggio Calabria (A2) e, la passata stagione, prima a Salerno e poi a San Severo (Serie B) giocando anche le Final Four promozione.

Inoltre, con la rappresentativa Under 16 georgiana, ha partecipato all'European Championship di categoria svoltasi in Macedonia (2014), a quella Under 18 svoltasi nel 2015 in Austria e a quella 2016 (sempre Under 18) andata in scena ancora in Macedonia. Lo scorso mese di settembre è stato aggregato all’Olimpia Milano (Serie A) per partecipare ai tornei di Lucca e Cagliari in pre season.



Levam Babilodze potrebbe già esordire questo pomeriggio al Pala Valenti, nel turno infrasettimanale, contro la IUL Roma. Soddisfatto coach Condello che dichiara “Si tratta di un ottimo giocatore che, nonostante sia un under, allunga la nostra rosa in maniera efficace”.