Basket School Messina, arriva l’ala serba Vuk Gojkovic

Il classe 2005 è il terzo volto nuovo degli scolari, in passato ha già giocato in Sicilia in questo girone con il Barcellona

MESSINA – La Messina Basket School annuncia l’ingaggio di Vuk Gojkovic, ala serba classe 2005, terzo volto nuovo del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale. Reduce dall’esperienza con il Siracusa Basket, Gojkovic arriva a Messina dopo due stagioni da assoluto protagonista in Serie C. Nei giorni scorsi la società giallorossa aveva inaugurato il proprio mercato con la conferma del playmaker Leonardo Marinelli e con gli arrivi di Bakir Samardzic e Aaron Lomele.

Il passato di Gojkovic

Arrivato in Italia nel 2020, Gojkovic muove i primi passi con la maglia del Colleferro, dividendosi tra la C Silver e il campionato Under 18 Gold. Fin da subito mette in mostra il proprio talento offensivo, chiudendo la stagione con 11 punti di media in prima squadra e 24,5 nel torneo giovanile. Nella stagione successiva trova maggiore continuità in Serie D con i Bad Boys Fabriano, viaggiando a 12,5 punti di media. Parallelamente continua a distinguersi anche nei campionati giovanili, firmando un massimo di 33 punti con l’Under 19 Gold del Colleferro e di 31 con l’Under 17 Eccellenza della Janus Fabriano. Il ritorno a Colleferro gli consente di confermare la propria crescita: nel campionato di C Silver 22/23 chiude con 14,3 punti di media, facendo registrare un season high di 32.

L’esperienza già in Sicilia col Barcellona

Nell’estate del 2023 approda in Sicilia per vestire la maglia di Barcellona in Serie B Interregionale. Resta in giallorosso per una stagione e mezza, totalizzando 168 punti in 25 presenze prima del trasferimento al Siracusa Basket. Proprio con la formazione aretusea vive le migliori stagioni della sua carriera, imponendosi come uno dei realizzatori più prolifici della Serie C. Nel 24/25 fa registrare 20,2 punti di media con un massimo di 36, mentre nell’ultima stagione ha ulteriormente alzato l’asticella, chiudendo a 21,9 di media e firmando il proprio record personale di 47 nella sfida disputata sul parquet del Castanea.