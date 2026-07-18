Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Giovedì 16 luglio 2026 https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 2/2025. In Messina (ME), via Provinciale Vill. Pezzolo snc, frazione ctr. Vina, – Lotto UNICO: Unico lotto formato da due immobili: A) appartamento piano Terra della superficie commerciale di 144,44 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita 71,01 Euro; B) appartamento piano primo della superficie commerciale di 59,25 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, classe 2, consistenza 4 vani, rendita 51,65 Euro. PREZZO BASE Euro 44.000,00. Offerta minima Euro 33.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 13/10/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato strumentale all’attività agricola della superficie commerciale di 509,85 mq. Il fabbricato si compone di due elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, con copertura a tetto a due falde spioventi nel senso Nord-Sud. Trattasi di immobile strumentale all’attività di lavorazione ed alla filiera di prodotti agricoli. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito attrezzi agricoli e stalla della superficie commerciale di 163,83 mq. L’immobile, nel complesso, si compone di n.2 corpi di fabbrica distinti (Cespite n.1 e Cespite n.2). Trattasi di costruzioni adibite a deposito attrezzi agricoli ed a ricovero animali. “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di tettoia della superficie commerciale di 165,81 mq. L’immobile in argomento è una tettoia con struttura in acciaio con copertura a doppia falda, spiovente nel senso Nord-Sud adibita a deposito attrezzi ed a ricovero macchine agricole ed a supporto di un impianto fotovoltaico di circa 15 KW. La superficie commerciale dell’immobile è di 165,81 mq. “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo Il fondo rustico in esame è ubicato su un fronte collinare, in contesto extraurbano, e sviluppa complessivamente una superficie di 3 ha, 78 are e 95 ca,. PREZZO BASE Euro 177.187,50. Offerta minima Euro 132.890,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/10/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Rosario D Arrigo 0902008793, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 11/2024. In Messina (ME), Via Monte Gallo 15 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento che si sviluppa su più livelli: piano terra, primo e secondo. Non è dotato di ascensore. Il portoncino di ingresso è ubicato direttamente sulla via pubblica. L’unità abitativa è composta da un ingresso a p.t. dal quale prende avvio la scala che raggiunge i piani superiori; al primo piano sono presenti due vani, un disimpegno e un bagno; il piano secondo è composto da un ripostiglio, una veranda coperta e un bagno. L’appartamento è dotato di due balconi. PREZZO BASE Euro 20.255,62. Offerta minima Euro 15.191,71. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/10/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Denaro Daniela 3402474456, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 71/2025. In Messina (ME), Via Scuole 49 – Lotto UNICO: Quota di 1/3 di appartamento della superficie commerciale di 76,00 mq. L’unità immobiliare è posta al piano terra con area di pertinenza retrostante. All’immobile originario è stato annesso un vano adibito a cucina e un altro vano adibito a wc. Nell’area di pertinenza è stato edificato un locale adibito a deposito. PREZZO BASE Euro 31.450,00. Offerta minima Euro 23.587,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/09/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Costa Giovanni 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 74/2025. In Messina (ME), Via Dina e Clarenza 2 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 269,00 mq situato al quinto piano (sesta elevazione f.t.) di un fabbricato a sei elevazioni f.t. oltre piano seminterrato. Sono annessi all’appartamento il sovrastante terrazzo di copertura del fabbricato e tre posti auto situati al piano seminterrato (distinti con i numeri 3, 4 e 5). L’appartamento gode di doppio ingresso e si compone di soggiorno, ampio salone, cucina, tre camere, quattro bagni, oltre ripostiglio e disimpegni. PREZZO BASE Euro 470.000,00. Offerta minima Euro 352.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Messina (ME), Via Dina e Clarenza 2 – Lotto 2: appartamento della superficie commerciale di 301,50 mq situato al piano quarto (quinta elevazione f.t.) di un fabbricato a sei elevazioni f.t. oltre piano seminterrato. Sono annessi all’appartamento due posti auto situati al piano seminterrato, distinti con i numeri 10 e 11. L’appartamento gode di doppio ingresso e si compone di ampio salone, studio, pranzo- soggiorno, cucina, quattro camere, quattro bagni oltre ripostiglio e disimpegni, per una superficie, esclusi balconi, di circa 292 mq. PREZZO BASE Euro 450.000,00. Offerta minima Euro 337.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/09/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Cappuccio Susanna 3295320905, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 82/2022. In Messina (ME), Strada Statale 114 Villaggio Tremestieri 100 – Lotto UNICO: Multisala cinematografica, ubicata ai piani secondo e terzo di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano interrato, adibito a centro commerciale. Composta al piano secondo da 11 sale cinematografiche, mentre al piano terzo da 2 sale per la proiezione dei film. Superficie netta complessiva 5.979,23 mq. PREZZO BASE Euro 2.800.000,00. Offerta minima Euro 2.100.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/09/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 124/2022. In Messina (ME), Villaggio Granatari – Lotto UNICO: Terreni, maggiori dettagli consultare avviso di vendita. PREZZO BASE Euro 104.550,00. Offerta minima Euro 78.412,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 25/09/2026 ore 09:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Della Zecca n. 85 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Di Renzo Maria 3403862913, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 271/2013. In Mongiuffi Melia (ME), Via Torino 20 – Lotto 1: Immobile di tipo popolare, Piani T-1-2-S1. Il fabbricato oltre piano seminterrato è composto al p.t. da: un ingresso-soggiorno con una porzione soppalcata, un disimpegno, un vano dove è ubicata la scala di collegamento al piano seminterrato, un w.c., due camere; al Piano Seminterrato da: un pranzo-soggiorno con angolo cottura, un w.c., un ripostiglio e una corte; i Piani Primo e secondo sono in corso di costruzione. Nell’insieme l’immobile sviluppa una superficie lorda di 402,75 mq. PREZZO BASE Euro 71.800,62. Offerta minima Euro 53.850,46. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Mongiuffi Melia (ME), Via Giuseppe Mazzini 36 – Lotto 2: Immobile di tipo popolare, Piani T-1-S1. Il fabbricato al p.t. è composto da: un ingresso, un soggiorno, un disimpegno, una cucina, una lavanderia, una camera, un balcone ed un terrazzo; al Piano Primo da: un disimpegno, un soggiorno, una cucina, un ulteriore disimpegno, due camere di cui una con cabina armadio, un bagno, due balconi ed una lavanderia; al Piano Seminterrato da: un porticato e tre depositi. Nell’insieme l’immobile sviluppa una superficie lorda di 315,30 mq. PREZZO BASE Euro 81.649,15. Offerta minima Euro 61.236,86. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 21/10/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, via Catania is 45 n.16. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it