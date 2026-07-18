 Nascondeva granate, munizioni e piastre di carica per mitragliatrici: arrestato 37enne

Nascondeva granate, munizioni e piastre di carica per mitragliatrici: arrestato 37enne

Redazione

Nascondeva granate, munizioni e piastre di carica per mitragliatrici: arrestato 37enne

sabato 18 Luglio 2026 - 12:01

Un vero arsenale nascosto alla vista in un costone roccioso a pochi passi dal suo casolare.

MISTRETTA – I carabinieri di Mistretta hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni, accusato di “detenzione illegale di munizioni ed esplosivi di guerra”. Durante un controllo, infatti, i militari hanno perquisito un terreno intorno al casolare dell’uomo, rintracciato mentre conduceva il bestiame.

Proprio durante la perquisizione sono stati trovati esplosivi e munizioni, tra cui 13 granate da mortaio, 1.800 munizioni di vario calibro e 21 piastrine di caricamento per mitragliatrici. Tutto era custodito in contenitori di plastica nascosti in un anfratto naturale presente in un costone roccioso. Dai primi accertamenti, il materiale esplodente risultava perfettamente funzionante, comprese alcune granate dell’esercito in dotazione fino agli anni ’50.

Tutto il materiale è stato inviato al Ris di Messina per ulteriori accertamenti. L’uomo, invece, è stato prima in custodia cautelare al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e poi ristretto ai domiciliari.

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