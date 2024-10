Basket School Messina attende in casa Matera, Barcellona sconfitta

In B Interregionale si torna in campo nel weekend per la quarta giornata a seguito del turno infrasettimanale

Si torna sui parquet nel fine settimana per la terza partita in tre giorni per la quarta giornata di Serie B Interregionale in Division H dove militano le messinesi. L’importante vittoria di Catanzaro nel turno infrasettimanale ha nettamente risollevato il morale della Basket School Messina, subito brava a riscattare la sconfitta di Milazzo. Una bella prova di squadra, con i giallorossi bravi a restare sul pezzo nonostante la partenza sprint dei calabresi, trascinati dalla vecchia guardia Di Dio-Busco-Tartaglia e con un Miaffo convincente e in doppia cifra che hanno piegato fuori casa Catanzaro.

Amaro in bocca per Castanea, ma festeggia una vittoria importantissima fuori casa la Svincolati Milazzo. Il derby è stato lottato fino all’ultimo secondo e la vittoria dei mamertini ha scontentato i gialloviola che hanno perso l’imbattibilità. Gli uomini di coach Cavalieri attesi ora ad un derby dello Stretto contro Reggio Calabria, mentre gli uomini del presidente Giambò al PalaMilone attendono Catanzaro.

Sconfitta, la terza in tre partite, per Barcellona 4.0 nel turno infrasettimanale in casa contro Piazza Armerina. Il prossimo turno per i cestisti di coach Biondo sarà ad Angri, una delle due capolista del girone insieme a Reggio Calabria, mentre i longanesi sono una delle due squadre ancora a zero punti in classifica insieme a Catanzaro.

Il pre partita in casa Basket School



“La partita di Milazzo – dice coach Sidoti – ci aveva fatto venire qualche dubbio, però a inizio stagione è normalissimo che questo possa accadere. Dobbiamo dare tempo di crescere a questa squadra e il successo di Catanzaro arriva in modo chirurgico per preparare la sfida con Matera: per vincere fuori casa bisogna fare una buona partita e noi ci siamo riusciti anche se ci siamo addormentati negli ultimi due minuti. Quest’anno abbiamo la sindrome del tiro libero, sbagliamo anche tanti tiri aperti, ma il gioco inizia a farsi vedere: basta raddrizzare la mira ed essere un po’ più freddi dalla lunetta per migliorare ulteriormente”.

“È una vittoria importante non solo per i due punti che porta con sé – dice Mario Tartaglia, della Basket School dopo Catanzaro – ma anche sul piano morale, perché dopo la sconfitta di Milazzo avevamo bisogno di rifarci. Ci siamo sbloccati anche in trasferta e adesso possiamo affrontare con un pizzico di tranquillità in più la sfida di domenica contro Matera: è una settimana molto intensa con tre partite e avevamo bisogno di questa vittoria”.

Basket School Messina che nell’ultima uscita è finalmente riuscita a limitare la situazione falli, con Yeyap che commette il quinto personale dopo aver giocato ben 35 minuti. Un problema che aveva condizionato le prime due uscite stagionale dei ragazzi di Pippo Sidoti: “Finalmente – continua Tartaglia – anch’io sono riuscito a restare in campo con un po’ più di continuità, ho limitato i falli personali, ma soprattutto abbiamo giocato bene di squadra nei primi tre quarti, facendo girare bene la palla. Forse abbiamo sbagliato i tiri aperti dalla lunga distanza e tanti liberi: quel 13/28 dalla lunetta non può esistere se vogliamo vincere le partite in trasferta. Però registriamo un passo avanti, dobbiamo ancora lavorare tanto e siamo molto fiduciosi per la partita contro Matera”.

Barcellona 4.0 – Piazza Armerina

Non si sblocca Barcellona Basket 4.0 nella terza giornata del campionato di Serie B Interregionale. Nella gara disputata sul parquet del PalAlberti il roster di coach Pippo Biondo è stato sconfitto dalla Siaz Basket Piazza Armerina di coach Davide Ceccato, che ha trovato il primo successo in questo campionato.

Già dal primo quarto gli ospiti conducono il match, con Laganà e Ochipinti a fissare il primo parziale importante a favore della Siaz a fine prima frazione (12-27). Nella seconda frazione Barcellona si riavvicina agli avversari con un parziale di 7-0, firmato da Lopukhov e Manfrè, prima che gli ospiti prendano nuovamente il largo fino a fine primo tempo con alcuni canestri importanti di Labovic e Occhipinti (25-44). Nella terza e quarta frazione non cambia l’inerzia della gara, con la Siaz a mantenere il proprio vantaggio fino al termine del match sul punteggio di 66-88.

Risultati 3ª giornata B Interregionale

Castanea – Svincolati Milazzo 84-86

Academy Catanzaro – Basket School Messina 68-73

Rende – Reggio Calabria 72-85

Matera – Antoniana 93-90

Marigliano – Angri 61-73

Barcellona 4.0 – Piazza Armerina 66-88

Classifica division H

Redel Reggio Calabria, Angri 6 punti

Castanea Basket, Svincolati Milazzo, Virtus Matera, Basket School Messina 4 punti

Antoniana, Marigliano, Piazza Armerina, Rende 2 punti

Barcellona 4.0, Academy Catanzaro, 0 punti