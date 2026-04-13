 Basket School Messina batte Corato, salvezza matematica e playoff più vicini

Basket School Messina batte Corato, salvezza matematica e playoff più vicini

Simone Milioti

Basket School Messina batte Corato, salvezza matematica e playoff più vicini

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lunedì 13 Aprile 2026 - 16:30

Sconfitte per Barcellona Basket e Svincolati Milazzo nella 28ª giornata di Serie B Interregionale

La EcoJump Messina Basket School conquista una vittoria pesantissima contro Corato, imponendosi 72-66 al PalaTracuzzi e centrando la salvezza matematica. Un successo di squadra, costruito con energia, intensità e qualità, che conferma il rendimento interno perfetto nel 2026: tra le mura amiche i giallorossi non sbagliano un colpo, riuscendo così a compensare le difficoltà riscontrate lontano da casa.

Una vittoria costruita con il contributo di tutti: le quattro triple nel primo quarto di Warden, vicino alla doppia doppia con nove rimbalzi; gli ingressi dalla panchina di personalità di Iannicelli e Sakovic; il lavoro prezioso di Marinelli; la lucida regia di Busco; la freddezza di Vinciguerra e la solita solidità di Chakir. Con questo successo la EcoJump Messina centra la salvezza matematica e guarda alle ultime due sfide contro Ragusa e Matera con rinnovata fiducia, puntando l’obiettivo playoff.

Incappano in sconfitte lontano da casa Barcellona, che cede alla più quotata Brindisi, ma mantiene il proprio piazzamento ai playoff, la squadra longanese però avrà una partita in meno da qui a fine campionato dovendo osservare il turno di riposo all’ultima della stagione regolare. Sconfitta esterna anche per Milazzo che non dà seguito al bel derby vinto contro gli scolari e cede a Rende, per la squadra del presidente Giambò c’è il rischio di dover giocare i playout. Nel girone successo del Matera ai danni di Ragusa, con i pugliesi che si confermano capolista, piazzamento utile solo per aver il vantaggio dell’eventuale bella sempre in casa nella seconda fase.

Basket School Messina – Corato 72-66

L’avvio è subito vibrante: Busco ruba palla e va a canestro, ma Paoletti impatta e Mulevicius firma il primo sorpasso ospite. Dopo i primi due minuti è 4-4, con i primi falli di Busco e Beltadze. A 6’12” si accende Warden con la tripla del 7-6, poi ancora Busco protagonista con una rubata che porta al gioco da tre punti di Chakir per il 10-6. Il break si allunga con Vinciguerra e soprattutto con due triple consecutive di Warden: è 18-8, parziale di 14-2 che indirizza il match. Corato prova a rientrare con Mulevicius e Manisi, ma Warden è incontenibile: quarta tripla del primo quarto e anche una stoppata, con il punteggio che a 1’47” dalla sirena dice 21-12. Nel finale Paoletti accorcia dall’arco, Chakir e Basile muovono il punteggio dalla lunetta e il primo quarto si chiude sul 23-17.

Nel secondo periodo Messina mantiene alta l’intensità. Iannicelli impatta bene dalla panchina, ma Basile riporta Corato sul -5 (25-20). Dentro Sakovic dopo il secondo fallo di Chakir e subito un’ottima risposta: assist di Marinelli per la tripla di Iannicelli, poi canestro dello stesso Sakovic. I liberi di Warden valgono il +12 (32-20 a 5’24” dall’intervallo). Cabodevilla interrompe il break, ma Marinelli si accende con un gioco da tre punti che infiamma il PalaTracuzzi (35-22). Ancora Sakovic per il 37-24, mentre Corato resta agganciata con i liberi di Manisi. Negli ultimi due minuti Marinelli firma il 40-26, Manisi risponde dall’arco, ma Iannicelli continua a produrre con un grande assist per Sakovic e i liberi del 44-29. Nel finale Rapini, sulla sirena (e anche oltre), fissa il 46-33 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Basile colpisce subito dall’arco per il -10, ma Marinelli risponde con un canestro acrobatico. Iannicelli firma il 50-37, poi un episodio chiave: sfondamento non fischiato su Marinelli, tecnico alla panchina e tripla di Corral che riporta Corato sul 50-42. Messina però non perde lucidità: Sakovic segna ancora, Warden dalla lunetta ristabilisce il +10 e poi realizza due canestri consecutivi per il 56-44. Nel finale di quarto Chakir fa 1/2 ai liberi, Paoletti e Manisi sono perfetti dalla lunetta, ma Marinelli e Vinciguerra (2/2) chiudono sul 61-48.

L’ultimo periodo si apre con Chakir a segno, ma Corato non molla: tripla di Rapini e libero di Manisi per il 63-52. Torna Busco e si vede subito, assist per il backdoor di Marinelli. Basile colpisce ancora dall’arco, ma Busco risponde e tiene Messina avanti di dodici (67-55). Manisi prova a caricarsi i suoi sulle spalle con una tripla, ma Marinelli nel momento clou è stoico nel subire sfondamento dallo stesso numero 2 pugliese. Warden segna da sotto, Basile e Paoletti riportano gli ospiti fino al 69-63 a 2’23” dalla fine. Chakir fa 1/2, poi ancora Manisi dall’arco per il 70-66 a 1’40”. Nel momento più delicato arriva una giocata difensiva decisiva: stoppata “di coppia” di Busco e Vinciguerra su Paoletti a 30” dalla fine. Messina gestisce il possesso e va in lunetta con Vinciguerra, glaciale con 13” sul cronometro: 2/2 e partita chiusa sul 72-66.

Risultati 28ª giornata
Brindisi – Barcellona 79-55
Monopoli – Reggio Calabria 68-76
Basket School Messina – Corato 72-66
Matera – Ragusa 96-63
Rende – Svincolati Milazzo 82-73
Catanzaro – Mola 83-68
Bari – Castellaneta 88-84
Riposava Molfetta

Classifica girone F
Matera 40
Viola Reggio Calabria 38
Brindisi, Ragusa 36
Academy Catanzaro 32
Barcellona 30
Basket School Messina, Monopoli 28 
Svincolati Milazzo, Castellaneta, Molfetta 24 
Corato 22 
Adria Bari 14
Rende 10
Mola 6

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