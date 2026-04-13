Messina verso le elezioni. Dal 24 al 29 aprile la presentazione delle liste

Gli orari in Sala Commissioni

MESSINA – In occasione delle Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, da venerdì 24 aprile a mercoledì 29 aprile 2026, fino alle ore 12, la Sala Commissioni di Palazzo Zanca sarà aperta per la presentazione al Segretario Generale del Comune di Messina delle liste dei candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale, nonché delle liste dei candidati ai Consigli Circoscrizionali e dei relativi presidenti.

Gli uffici della Segreteria Generale osserveranno i seguenti orari di apertura: