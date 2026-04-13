 Messina verso le elezioni. Dal 24 al 29 aprile la presentazione delle liste

Messina verso le elezioni. Dal 24 al 29 aprile la presentazione delle liste

Redazione

Messina verso le elezioni. Dal 24 al 29 aprile la presentazione delle liste

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lunedì 13 Aprile 2026 - 13:45

Gli orari in Sala Commissioni

MESSINA – In occasione delle Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, da venerdì 24 aprile a mercoledì 29 aprile 2026, fino alle ore 12, la Sala Commissioni di Palazzo Zanca sarà aperta per la presentazione al Segretario Generale del Comune di Messina delle liste dei candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale, nonché delle liste dei candidati ai Consigli Circoscrizionali e dei relativi presidenti.

Gli uffici della Segreteria Generale osserveranno i seguenti orari di apertura:

  • Venerdì 24 aprile 2026: dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato)
  • Sabato 25 aprile 2026: dalle ore 9 alle ore 13
  • Domenica 26 aprile 2026: uffici chiusi
  • Lunedì 27 aprile 2026: dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato)
  • Martedì 28 aprile 2026: dalle ore 9 alle ore 18.30 (orario continuato)
  • Mercoledì 29 aprile 2026: dalle ore 9 alle ore 12.

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