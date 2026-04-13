Sicurezza a Pace del Mela: al via la consultazione sul piano di emergenza Ultragas

Tutti gli interessati possono presentare osservazioni, proposte o richieste di chiarimento inviando una Pec alla Prefettura all'indirizzo protocollo.prefme@pec.interno.it

La Prefettura di Messina ha pubblicato la bozza del nuovo Piano di Emergenza Esterna (PEE) per lo stabilimento Ultragas C.M. s.p.a. di Pace del Mela. Si tratta di un documento fondamentale per la sicurezza pubblica, che stabilisce come gestire eventuali incidenti rilevanti all’interno dell’impianto per proteggere i residenti delle zone limitrofe.

L’iniziativa dà il via alla fase di “consultazione”, un passaggio previsto dalla legge per permettere a chi vive e lavora nell’area di conoscere i rischi e i comportamenti corretti da adottare in caso di necessità.

Cosa contiene il piano

Il documento raccoglie tutte le informazioni operative necessarie per affrontare un’emergenza:

Analisi dei rischi: la descrizione della zona e i possibili scenari in caso di incidente.

la descrizione della zona e i possibili scenari in caso di incidente. Misure di protezione: le azioni concrete per mitigare gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente.

le azioni concrete per mitigare gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente. Catena del comando: quali autorità intervengono e cosa devono fare i soccorritori.

quali autorità intervengono e cosa devono fare i soccorritori. Sistema di allarme: come verranno avvisati i cittadini e quali sono le istruzioni di autoprotezione.

Come partecipare e inviare suggerimenti

Il piano non è ancora definitivo: la consultazione serve proprio a favorire la partecipazione di cittadini, associazioni e gruppi locali, aumentando la consapevolezza sui rischi e migliorando le procedure di emergenza.

L’iter di aggiornamento, durato circa un anno, ha coinvolto una lunga serie di enti tecnici e forze dell’ordine, dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile, fino all’Arpa e alle autorità sanitarie.

I tempi per la consultazione