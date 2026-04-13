L’acqua a Messina dopo l’intervento, domani una regolare distribuzione idrica

Aggiornamenti Amam. Oggi una prima distribuzione è avvenuta nelle zone nord e centro. Ma "con deficit di pressione". Continua il supporto alla popolazione

MESSINA – Aggiornamenti il giorno dopo gli interventi Amam e la sospensione dell’erogazione idrica a Messina centro e nord. Si punta al ritorno alla “normalità” per domani. Così la stessa partecipata: “La chiusura in anticipo dei lavori urgenti eseguiti nell’impianto di pompaggio di Fiumefreddo a Torrerossa, lungo la condotta adduttrice e in città, hanno consentito l’arrivo a Montesanto dell’acqua già alle ore 21 di ieri e dunque il più immediato avvio delle operazioni di riempimento dei serbatoi principali, consentendo sin dalle prime ore del mattino di oggi una prima distribuzione idrica nelle zone del centro città e anche nella zona nord“.

Amam: “Buon esito delle lavorazioni”

Fa sapere l’Amam: “Certo, le zone sommitali della città e la zona nord hanno risentito in modo maggiore dei deficit di pressione che sono legati al raggiungimento degli adeguati livelli negli impianti di accumulo cittadini. Ma, intanto, già da oggi, sebbene non secondo la consueta programmazione, l’acqua è stata distribuita in rete in tutta la città, anticipando così il ritorno alla regolare distribuzione idrica prevista per domani martedì 14 aprile. Continuo il monitoraggio sulla tenuta di tutti gli interventi eseguiti ieri e i segnali che giungono al Centro di Telecontrollo degli impianti di Amam confermano il buon esito delle lavorazioni e dell’intera macchina organizzativa: attestata la stabilità del sistema di pompaggio nella Centrale di Torrerossa, il corretto passaggio dell’acqua in tutte le tubazioni riparate sia lungo l’adduttrice sia in città, la costante normalizzazione dei livelli dei serbatoi.

70 chiamate all’Amamm ieri e una sessantina oggi

E ancora: “Buona anche la tenuta dei presidi previsti a supporto della popolazione e l’efficacia del piano di comunicazione per rendere massima l’accessibilità alle informazioni di servizio: nella giornata e nella serata di ieri sono pervenute al numero 090.3687711 dedicato da Amam solo circa 70 chiamate e solo 5 di esse per fare richiesta di approvvigionamento con autobotte, evase senza problemi e con immediatezza. Anche oggi, alle ore 12, ai centralini dedicati erano pervenute circa 60 chiamate e di esse solo 3 per richiedere approvvigionamento con autobotti, che Amam ha puntualmente soddisfatto. Sino a regolare distribuzione idrica, comunque, restano sempre attivi i punti fissi di approvvigionamento a vantaggio della popolazione e così anche il numero 090.3687711, raggiungibile h24 per ogni segnalazione di emergenza”.

Ruello: “Ha funzionato il lavoro di squadra”

“Il risultato di quanto operato ieri e che continua anche oggi è il frutto di un lavoro sinergico della totalità delle forze poste in campo – è il commento dell’amministratore unico Salvatore Ruello – Una squadra imponente che ha lavorato senza sosta: sono state 65 le persone impegnate, tra dipendenti di Amam e operatori esterni, ditte, maestranze, che a vario titolo hanno lavorato affinché tutto procedesse nel modo migliore, tecnicamente, sui cantieri, nell’ascolto e nel supporto alla popolazione, nella comunicazione costante con i media. Una squadra protesa a lavorare per risolvere criticità ed efficientare infrastrutture essenziali per un servizio vitale a beneficio della collettività. Per questo ci sentiamo di ringraziare tutti – conclude il vertice di Amam – comprese le Prefetture che hanno consentito in tempo record a concedere le autorizzazioni per il passaggio dei mezzi speciali necessari ad eseguire le opere nei cantieri diffusi sul territorio in cui abbiamo operato, il Commissario straordinario del Comune, per l’impegno e la condivisione della programmazione, la Polizia di Stato, i Vigili urbani e gli organi di stampa. Grazie a tutti e ai cittadini in particolare che stanno rispondendo bene alla comunicazione che abbiamo garantito e che hanno fatto uso ordinato dei presidi che abbiamo messo a loro disposizione e che manterremo sino a quando la distribuzione idrica non verrà garantita in modo regolare”.

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