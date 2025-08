Basket School Messina conferma Giorgio Busco, sarà il nuovo capitano

Confermato e promosso nuovo capitano il play da cinque anni in maglia giallorossa. Campionato al via a fine settembre, esordio in casa per gli scolari il 5 ottobre

MESSINA – La Basket School Messina prosegue a costruire il roster che Pippo Sidoti guiderà nella prossima serie B Interregionale, tra addi conferme e nuovi arrivi resta comunque un grosso punto interrogativo su quello che accadrà tra qualche settimana con i lavori al PalaTracuzzi che la stessa società lamenta essere in ritardo. Nel frattempo andato via il capitano storico Leonardo Di Dio la società corre ai ripari confermato il play, classe 1995, Giorgio Busco, il quale assumerà anche i gradi di capitano dopo cinque stagioni in giallorosso vissute da protagonista.

La carriera di Busco

Classe 1995, play-guardia, Busco sarà il nuovo capitano della Basket School Messina. Un riconoscimento che premia il suo percorso in giallorosso, con cui ha disputato cinque delle ultime sei stagioni, totalizzando 136 presenze tra C Silver, C Gold e B Interregionale, con una media complessiva di 7,7 punti a partita. Nel mezzo, l’annata 2022/23 chiusa con la promozione conquistata dalla C Gold con gli Svincolati Milazzo. Fortemente legato a coach Pippo Sidoti, che lo ha lanciato in Serie B ai tempi di Patti, Busco ha conquistato il titolo di C anche con Torrenovese e proprio con la stessa Patti, con cui nella stagione 2017/18 ha chiuso la B con una media di 10,3 punti. Da ricordare anche l’esordio in A2 con l’Orlandina nel 2013/14 e la brillante stagione in C regionale con l’Agatirno Capo d’Orlando, conclusa con una media di 15,3 punti a gara.

Il calendario della prossima stagione

Nei giorni scorsi diramato il calendario della prossima stagione, la prima giornata a fine settembre domenica 28. In quell’occasione la Basket School Messina riposerà, scenderà in campo la settimana successiva il 5 ottobre in casa contro Rende, la sfida è programmata al PalaTracuzzi indicato quale campo di casa.

Le partite più calde per gli scolari saranno poi all’ottava giornata derby contro la ripescata Barcellona Basket il 16 novembre. All’undicesima giornata, il 7 dicembre, la sfida oltre lo Stretto in casa della Viola, già nella passata stagione due incroci caldissimi, e poi alla dodicesima giornata, il 14 dicembre, la sfida contro la Svincolati Milazzo, che lo scorso anno interruppe la corsa ai playoff della società peloritana.