Basket School Messina in campo sabato a Benevento, Sidoti: “Loro una signora squadra”

Nella quarta giornata di B Interregionale gli scolari anticipano il loro impegno

MESSINA – Dopo aver conquistato due vittorie consecutive contro Rende e Marigliano, La Via Lattea Messina Basket School è pronta per affrontare la trasferta di Benevento nell’anticipo della quarta giornata della Serie B interregionale. Appuntamento che arriva in un momento positivo per i giallorossi e sfida che rappresenta un banco di prova impegnativo contro un’avversaria che deve essere affrontata con attenzione.

Palla a due di Miwa Basket Benevento-La Via Lattea Messina Basket School al PalaMiwa alle 18. Arbitri dell’incontro Luca Mogavero di Bellizzi e Simone Argenio di Mercogliano. Domenica invece ore 18 in campo Svincolati Milazzo al PalaMilone contro l’Academy Catanzaro, sempre domenica 18 ottobre Barcellona Basket impegnata ore 18 sul campo del Virtus Sarno in trasferta.

Le parole di coach Sidoti

«Vincere fa bene, soprattutto per una squadra giovane – dice coach Pippo Sidoti – perché il successo dà fiducia e permette di lavorare meglio durante la settimana. In questo campionato, però, non si può vincere sempre. Sabato affrontiamo una signora squadra, allenata bene, che ha perso due partite di un punto contro le due formazioni che in questo momento sono più avanti in classifica. Sarà sicuramente una gara difficile e tosta, ma andiamo lì con la tranquillità della gioventù, cercando di metterli in difficoltà».

Un confronto utile anche per misurare i progressi del gruppo lontano dal PalaTracuzzi, in un ambiente che si preannuncia caloroso e contro un avversario determinato a sfruttare il fattore campo: «Giocheremo in campo caldo, noi abbiamo vinto due gare consecutive e siamo in un momento positivo, ma affrontiamo una squadra forte che vorrà vincere. Dovremo fare di tutto per metterli in difficoltà».

Sul percorso di crescita de La Via Lattea Messina Basket School, coach Sidoti individua nell’esperienza l’elemento da costruire, perché la giovane età non è un limite insuperabile: «A questi ragazzi di sicuro non manca il coraggio. È normale che serva un po’ di esperienza che si acquisisce giocando, confrontandosi con gli avversari e imparando anche dalle vittorie. Due successi in tre partite non sono cosa da poco e siamo sulla strada giusta. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime otto o conquistare una salvezza tranquilla: sappiamo di avere una squadra giovane, con tutti i limiti che può comportare una formazione del genere. Cerchiamo di migliorare settimana dopo settimana, partita dopo partita, per raggiungere uno standard di gioco che ci consenta di essere competitivi con tutti».