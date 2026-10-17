 Jsl Brolo, weekend intenso tra campionati e il "Plays Days"

Jsl Brolo, weekend intenso tra campionati e il “Plays Days”

Simone Milioti

Jsl Brolo, weekend intenso tra campionati e il “Plays Days”

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sabato 17 Ottobre 2026 - 09:25

Un evento dedicato a bambine e piccole calciatrici, per i verdefluo di Promozione domenica trasferta a Nicosia

Entra nel vivo la stagione della JSL Brolo con l’agenda ricca di appuntamenti. Si comincerà oggi (sabato 17 ottobre) con l’Under 17, che ospiterà (ore 15.30) la Folgore Milazzo sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo nella 4^ giornata del campionato regionale di categoria. A seguire, sempre nello stesso impianto, ci sarà il “Play Days”, evento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc nell’ambito della Uefa Grassroots Week 2026, dedicato a bambine e a piccole calciatrici; l’inizio è fissato alle ore 17.15 e si attende una bella e festosa cornice di pubblico. 

Domenica 18 toccherà, invece, all’Under 15 affrontare in trasferta (ore 11) l’ambiziosa Aga Messina, che ha incassato due vittorie in altrettante gare disputate; test probante, quindi, per i verdefluo nel cammino di costante crescita del gruppo. Nel pomeriggio, la squadra di Promozione viaggerà alla volta di Nicosia con l’obiettivo di assicurarsi un risultato positivo. Lunedì 19 sono in calendario gli esordi dell’Under 19, impegnata sul campo della New Eagles, e della JSL Women U17, che se la vedrà, invece, in casa con l’Acr Messina. Nel torneo Under 15 femminile, sono due le compagini brolesi iscritte (JSL Women e JSL Girls), che debutteranno il 26 ottobre. Completa il quadro, la partecipazione domani di Pulcini e Esordienti alla “Coppa Saracena”, che si disputerà a Capo d’Orlando. Come si evince dalle tante partite in calendario nelle prossime ore, le emozioni sono assicurate per tutti gli atleti della JSL.

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