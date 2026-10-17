Seconda trasferta consecutiva per il Ct Vela Messina, domenica a Crema

Dopo due pareggio consecutivi i velini cercano la prima vittoria nella giornata che chiude il girone d'andata

Dopo due pareggi consecutivi, il Ct Vela Messina, domenica 18 ottobre (si comincia alle 9), sui campi del Tc Crema andrà a caccia della prima affermazione stagionale. Si giocano gli incontri valevoli per la terza giornata del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1 e la formazione peloritana sarà impegnata nella seconda di tre trasferte consecutive.

A Crema, contro un team che ha perso senza vincere un match le prime due partite contro Vicenza e Massa Lombarda, il capitano dei messinesi, Francesco Caputo, potrà contare sui fratelli Fausto e Giorgio Tabacco (quest’ultimo domani, sabato 17, giocherà la finale del torneo dotato di 30mila dollari a Santa Margherita di Pula contro il ceco Matthew Donald per poi raggiungere i compagni in Lombardia), sul tennista rumeno, naturalizzato svedese, Dragos Nicolae Madaras (numero 488 al mondo, ma con un best ranking da 191, al suo esordio con la maglia del Ct Vela), su Juan Bautista Otegui e su Federico Gargano.

Nell’altro incontro di questa giornata, che completa il girone di andata, si affronteranno le due formazioni che guidano la graduatoria con 4 punti, vale a dire Vicenza e Massa Lombarda.

Domenica 18 ottobre: il programma della terza giornata del girone 2 di Serie A1

Tc Crema-Ct Vela (ore 9); Vicenza-Massa Lombarda (ore 10).

La classifica: Vicenza e Massa Lombarda 4; Ct Vela 2; Tc Crema 0.

Prossimo turno (25/10): Vicenza-Tc Crema; Massa Lombarda-Ct Vela.