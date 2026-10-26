 Il Ct Vela Messina dei giovani battuto dai campioni d'Italia di Massa Lombarda

Il Ct Vela Messina dei giovani battuto dai campioni d’Italia di Massa Lombarda

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina dei giovani battuto dai campioni d’Italia di Massa Lombarda

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lunedì 26 Ottobre 2026 - 09:28

La quarta giornata del campionato di Serie A1 fa registrare la prima sconfitta dei peloritani, terzo posto in classifica con le ultime due in casa da disputare

Si è conclusa con la netta affermazione dei campioni d’Italia in carica di Massa Lombarda la sfida con il Ct Vela Messina (6 a 0 il punteggio finale), valevole per la quarta giornata, la prima di ritorno, del girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1. I giovani del vivaio (Federico Gargano, Enrico Egitto, Lorenzo e Matteo Artemisia e Giorgio Ragno) a disposizione del capitano Francesco Caputo hanno fatto il possibile ma nulla hanno potuto ai più quotati avversari.

Il match più combattuto è stato l’ultimo, il doppio che ha visto di fronte da un lato Jacopo Vasamì e Alessio De Bernardis e dall’altro i messinesi Matteo Artemisia e Federico Gargano, battuti con un duplice 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco.
In virtù del successo di Vicenza, nell’altro incontro di giornata, con il fanalino di coda Tc Crema, i peloritani perdono la preziosa seconda posizione in favore proprio dei veneti. Saranno, tuttavia, le prossime due partite casalinghe (domenica 1 novembre contro Vicenza e domenica 8 novembre contro il Tc Crema) a decidere il futuro della formazione siciliana.

Massa Lombarda-Ct Vela 6-0
Rottoli vs Egitto 6-2, 6-2
Ricci vs L. Artemisia 6-0, 6-0
Vasamì vs Gargano 6-2, 6-1
Tarlazzi vs M. Artemisia 6-1, 6-1
Rottoli-Pretolani va Egitto-Ragno 6-1, 6-2
Vasamì-De Bernardis vs M. Artemisia-Gargano 6-4, 6-4


I risultati della quarta giornata del girone 2 di Serie A1:
Massa Lombarda-Ct Vela 6-0; Vicenza-Tc Crema 4-2.
La classifica:
Massa Lombarda 10; Vicenza 7; Ct Vela 5; Tc Crema 0.
Prossimo turno (domenica 1 novembre):
Ct Vela-Vicenza (ore 9); Tc Crema-Massa Lombarda (ore 10). 

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