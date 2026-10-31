Basket School Messina si prepara alla trasferta più lunga a Termoli, Sidoti: “Una partita alla nostra portata”

In Serie B Interregionale nel weekend si torna in campo per la sesta giornata, Milazzo in casa con Marigliano, Barcellona a Sora

La Via Lattea Messina Basket School si prepara ad affrontare la trasferta più lunga della stagione, con destinazione Termoli: giallorossi attesi da un confronto insidioso e importante per proseguire il proprio percorso in campionato. Palla a due di Air Basket Termoli-La Via Lattea Messina Basket School al PalaSabetta alle 18,00. Arbitri dell’incontro Davide Galieri di Campobasso e Davide Morelli di Foggia. Per le altre messinesi in B Interregionale appuntamento al PalaMilone per la Svincolati Milazzo contro Marigliano, mentre Barcellona 4.0 fa visita a Sora.

Il momento in casa Basket School Messina

La squadra di coach Pippo Sidoti arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per la bella vittoria conquistata al fotofinish contro Angri e con una novità significativa nel roster: il ritorno in riva allo Stretto di Bozidar Labovic, innesto che aggiunge qualità, esperienza e personalità al gruppo: “Si tratta di una partita delicata – sottolinea Sidoti – sicuramente alla nostra portata, ma non dobbiamo dimenticare che Termoli è andata a vincere a Ragusa e ha quattro punti in classifica. È una squadra che dobbiamo necessariamente rispettare”.

La settimana ha portato in dote anche il gradito ritorno di Labovic, già conosciuto e apprezzato dall’ambiente, che Sidoti considera un elemento prezioso per gli equilibri della squadra: “Abbiamo avuto l’occasione di riportare a Messina una vecchia conoscenza, un ragazzo al quale siamo molto affezionati e che può darci tantissimo, sia a livello di gioco che per personalità ed esperienza. Probabilmente ci mancava una figura capace di fare da traino, da collante tra me e il resto della squadra. Conosce già la mia metodologia di lavoro e sin dal primo allenamento sembrava fosse qui con noi da due stagioni”.

Un ritorno che Sidoti accoglie con particolare soddisfazione anche per le qualità umane del giocatore, che negli ultimi anni ha vestito le maglie di Piazza Armerina e Matera, conquistando anche il campionato di B interregionale con i siciliani: “È un ragazzo eccezionale, che sa stare nel gruppo e riesce a trascinarlo. In una squadra giovane come la nostra serviva una figura così. Quando ho saputo che era in uscita da Matera l’ho chiamato, i dirigenti hanno fatto altrettanto e nel giro di mezza giornata abbiamo raggiunto l’accordo. Siamo contenti e anche i compagni sono entusiasti del suo arrivo. Ora dobbiamo dimostrare sul campo che il suo innesto sia stato giusto, continuando a lavorare come fatto fino ad adesso”.

Un tassello che non modifica l’approccio e le ambizioni immediate de La Via Lattea Messina Basket School. «Non è che adesso siamo diventati la squadra che deve vincere il campionato. Abbiamo aggiunto un tassello importantissimo, secondo me, ma le partite vanno sempre giocate. Bisogna continuare a lavorare con la stessa intensità avuta finora, consapevoli delle nostre difficoltà e di ciò che dobbiamo migliorare. A Termoli servirà una grande prestazione, perché sono proprio le grandi prestazioni ad aiutare una squadra a crescere».