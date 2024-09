Basket School Messina. Sidoti: “Sarà un campionato equilibrato, sono ottimista” VIDEO

Il messinese confermato Leonardo Di Dio e capitano della squadra svela il suo sogno: "Vincere il campionato con questa maglia"

MESSINA – Nella serata della presentazione ufficiale della squadra aperta ai tifosi al PalaMili abbiamo raccolto le parole di coach Pippo Sidoti, al settimo anno alla guida tecnica della Basket School Messina, e del messinese Leonardo Di Dio, che tante stagioni ha vissuto in maglia giallorossa conquistando la promozione in B Interregionale dove milita adesso la squadra.

Ad entrambi abbiamo rivolto domande sull’imminente inizio del nuovo campionato. La Basket School Messina è inserita nel girone H e nella conference Sud. Diversi derby aspettano gli “scolari” ma anche trasferte in Campania, Basilicata e Calabria. In questi giorni stanno ultimando la preparazione, in gruppo un buon numero di confermati più altrettanti cestisti nuovi che si stanno amalgamando tra loro.

Coach Sidoti: “Abbiamo una buona squadra”

Ci aspettiamo sempre grandi cose da lei, come pensa andrà la stagione?

“Speriamo di fare grandi cose come negli altri anni. Sarà il mio settimo anno speriamo non ci sia la crisi del settimo anno come in tutti i matrimoni. Io sono molto ottimista e fiducioso, penso che abbiamo messo su una buonissima squadra capace di competere con tutti, dobbiamo aspettare il campionato per dire di che pasta siamo fatti”.

Un buon numero di riconfermati rispetto allo scorso anno, è una buona notizia?

“Lo scorso anno siamo partiti da zero con il solo Di Dio confermato, quest’anno avremo sei giocatori confermati e questo facilita il mio lavoro. Inoltre i confermati fanno da guida ai nuovi arrivati”.

Che tipo di campionato sarà e a che punto è la squadra?

“In questo momento siamo in fase di costruzione del gioco, dobbiamo aspettare le prime partite per capire cosa saremo capaci di fare nel campionato. Quest’anno il girone sarà più livellato in alto, non ci saranno campi facili in cui passare e bisognerà stare molto attenti, ci sarà più equilibrio”.

Diverse trasferte anche lontane, potranno influire sulle prestazioni?

“Sicuramente le trasferte influenzeranno ma questo lascia il tempo che trova. Scorso anno c’erano derby in più e il Catania, quest’anno si andrà più volte fuori anche in Campania e Basilicata. Dal punto di vista economico è un fattore, ma dal punto di vista tecnico cambia poco”.

Il capitano Di Dio: “Ho accettato subito la riconferma”

Da messinese e capitano della squadra che emozione è vestire questa maglia?

“Emozione incredibile e non ho avuto alcun dubbio ad accettare la riconferma. L’obiettivo è provare a fare meglio dell’anno scorso”.

Indipendentemente dal palazzetto il vostro pubblico è sempre numeroso e rumoroso.

“È vero sia al PalaMili due anni fa che PalaTracuzzi lo scorso anno il nostro pubblico ci ha sempre sostenuto e li ringrazio. Anche fuori casa e penso alla trasferta contro l’Orlandina ai playoff lo scorso anno dove mi hanno lasciato a bocca aperta”.

Che tipo di campionato vi aspettate?

“Il campionato sarà sempre difficile, è un livello che conosciamo, ci sono squadre molto attrezzate ma penso che potremo dire la nostra e l’obiettivo non deve essere la salvezza ma vincere tutte le partite e ambire alla vittoria del campionato, per me personalmente è un obiettivo farlo con questa maglia”.

Come stanno andando queste prime settimane? State formando il gruppo?

“Benissimo, Pippo (Sidoti, nda) in questo è uno dei migliori a fa integrare il gruppo. Io da capitano cerco di aiutare a legare tra i giocatori che c’erano e i nuovi, non è semplice ma giorno dopo giorno ci proviamo e i risultati si vedono. Abbiamo messo benzina nelle gambe e adesso abbiamo bisogno di giocare e iniziare il campionato”.

