Basket School Messina torna ad Avellino per gara 3

Per i peloritani non si è ancora chiusa la serie degli ottavi di finale playoff in Serie B Interregionale, domenica "bella" al Pala Del Mauro alle ore 18

MESSINA – La Ecojump Messina Basket School si prepara a vivere la partite più importante della propria stagione. Domenica, ad Avellino, andrà in scena gara-3 del primo turno playoff del campionato di Serie B Interregionale: una sfida senza appello, da dentro o fuori, con in palio il passaggio al turno successivo. Dopo la straordinaria vittoria conquistata mercoledì al PalaTracuzzi, i giallorossi hanno rimesso la serie in equilibrio, trascinando alla “bella” una delle grandi favorite del torneo. Palla a due di Scandone Avellino-EcoJump Messina Basket School al Pala Del Mauro domenica 10 maggio alle 18. Arbitri del match Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Lino Laveneziana di Monopoli.

Un successo costruito con qualità, personalità e spirito di sacrificio contro una Scandone Avellino considerata da molti la squadra più forte dell’intera categoria: “Abbiamo trovato le risorse mentali che ci vogliono – dice coach Pippo Sidoti – un grande cuore, ma non parliamo soltanto di carattere e personalità, perché se non sai giocare a pallacanestro queste partite non le vinci e non batti una squadra come Avellino senza una grande prestazione. Per me è la squadra più forte dei due gironi: lunga, completa, con dieci giocatori che potrebbero giocare quintetto base ovunque”.

Sidoti: “Ad Avellino daremo il massimo”

Il tecnico peloritano sottolinea anche il percorso compiuto dalla squadra nel corso dell’anno: “I ragazzi hanno fatto miglioramenti enormi durante tutta l’anno. I playoff erano un miraggio per i roster che c’erano a inizio stagione e invece, domenica dopo domenica, grazie anche al fattore campo e ai nostri tifosi, siamo arrivati fin qui. Il PalaTracuzzi è stato il nostro sesto uomo in campo, c’è un entusiasmo incredibile e questa squadra è cresciuta tantissimo sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici e mentali. Adesso andiamo ad Avellino per fare la nostra partita, daremo il massimo. Se riusciremo a fare il colpaccio sarà un altro tassello di una stagione bellissima”.

Donia: “Questo gruppo sorprende sempre”

A fare eco alle parole del coach anche il general manager Bruno Donia, che evidenzia la capacità del gruppo di sorprendere continuamente: “Avellino è stata costruita in tutto e per tutto per vincere, con un roster profondo, esperto e ricco di giocatori di altissimo livello per la categoria. Noi però siamo stati superlativi oltre ogni previsione. Adesso ci serve un acuto esterno che manca da troppo tempo e farlo proprio ad Avellino avrebbe il sapore dell’impresa. Ma questo gruppo ci ha abituato al fatto che, proprio quando nessuno se lo aspetta, il sussulto arriva”.