 Si è conclusa la riparazione a Zafferia, torna la distribuzione dell'acqua

Si è conclusa la riparazione a Zafferia, torna la distribuzione dell’acqua

Redazione

Si è conclusa la riparazione a Zafferia, torna la distribuzione dell’acqua

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sabato 09 Maggio 2026 - 17:39

Aggiornamento Amam dopo l'errore di una ditta in zona sud a Messina e lo stop all'erogazione idrica. Ora si riparte

MESSINA – Riparazione a Zafferia. lavori ultimati e riavviata la distribuzione idrica. Fa sapere l’Amam: “Si sono concluse con successo le operazioni di riparazione della condotta idrica che serve il villaggio di Zafferia, danneggiata erroneamente da una ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione del Centro commerciale nel villaggio della zona sud. I tecnici di Amam hanno appurato il ripristino effettivo della funzionalità della rete. Sicché è stata riavviata la distribuzione in rete dell’acqua, che a Zafferia avviene in erogazione h24”.

La partecipata “resta comunque sempre a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711 per fornire ogni supporto si richiedesse e per ricevere ogni segnalazione di evenuali disagi”.

Ieri, invece, hanno preso il via oggi, e si concluderanno martedì 12 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria per verificare la funzionalità del collettore fognario denominato “Cassina”, collocato nella carreggiata stradale di via Garibaldi. A Santa Margherita, invece, sono stati completati dei lavori urgenti di riparazione.

L’immagine è di repertorio.

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