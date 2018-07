Nuovo acquisto della Costa d'Orlando. Si tratta di De Angelis

Classe 1994, guardia-ala di 198 cm per 92 kg di peso, tra le vecchie DNB, DNA e Lega 2 Silver e l’attuale Serie B, De Angelis ha accumulato esperienze importanti nonostante la giovane età giocando per Latina, Basket Nord Barese, Chieti e Giulianova. E' lui infatti il volto nuovo della Costa d'Orlando, capace di ricoprire sia il ruolo di ala che di guardia.

Nelle ultime due stagioni, l’esterno ha difeso i colori del Basket Barcellona. Reduce da un brutto infortunio al ginocchio durante la stagione 2016/2017, De Angelis è tornato gradualmente su buoni livelli durante la passata annata, disputando 27 gare con 16’ di impiego di media con i giallorossi. Ora un nuovo capitolo della sua avventura siciliana, con la canotta della società biancorossa tirrenica.

"Ho scelto di sposare il progetto Costa d’Orlando Basket perché l’ambiente biancorosso mi ha fatto un’ottima impressione già lo scorso anno – afferma De Angelis -. Ho parlato molto con coach Condello, so che c’è grande voglia di fare bene. Ho accettato questa proposta anche perché Capo d’Orlando ha una bella tradizione cestistica e credo che questo sia fondamentale, i tifosi sono il sesto uomo in campo. Vengo da una stagione particolare, rientravo da un infortunio e non ho giocato molti minuti. Questo per me è un anno di riscatto, sono carico e ho tanta voglia di fare bene per me e per la squadra. L’obiettivo è quello di lottare per la qualificazione ai play-off. Dal punto di vista tecnico, sono un giocatore che ama difendere, parto da lì per trovare poi continuità in attacco. Sono dell’idea che la difesa sia indispensabile per vincere le partite. Personalmente credo di poter dare un grande contributo a questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare e divertirmi con i miei compagni e i tifosi!".