Simone Bellan è il neo acquisto dell'Orlandina Basket

L'Orlandina Basket continua le sue operazioni di mercato in vista della nuova stagione agonistica. Alla corte del Presidente Enzo Sindoni ecco arrivare Simone Bellan. Si tratta di guardia-ala cresciuto nell’Udine Basket Club, con cui ha raggiunto subito le Finali Nazionali con la categoria Under 15. Classe '96, vanta un'altezza di 196 cm per 85 Kg di peso.

Nel 2013 si trasferisce a Trento, dove con l’Aquila Basket si aggrega alla prima squadra che si qualifica ai playoff di Serie A raggiungendo la semifinale di Eurocup. Viene anche impiegato in doppio tesseramento, in Serie C Silver con il CUS Basket Trento, con cui realizza 22.1 punti in 27 partite venendo premiato con il titolo di MVP dell’All Star Game di categoria.

Tre anni dopo eccon la firma firma per Casale Monferrato (Serie A2) con cui disputa due stagioni dimostrando una grande crescita. Simone ha chiuso la stagione 2017/2018 con 4.1 punti e 3.2 rimbalzi in 17.8 minuti di media concludendo la regular season al primo posto nel Girone Ovest e venendo battuto solo in finale playoff dall’Alma Trieste.

Il General Manager della formazione paladina, Peppe Sindoni, all'arrivo del neo acquisto Bellan ha affermato: "Siamo molto felici di avere inserito Simone. Puntiamo forte su un giocatore in grande ascesa, siamo convinti che possa avere un importante impatto difensivo fin da subito e accrescere la sua pericolosità offensiva durante questo biennio".