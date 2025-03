Basket, tennis, calcio e giochi: l’area tra Viale Italia e via Santa Marta rivedrà la luce

Oggi è praticamente abbandonata, ma sarà sistemata per diventare un importante spazio di aggregazione: ecco come

MESSINA – Chi si è ritrovato a passare dal Viale Italia o da Via Santa Marta, proprio all’incrocio tra queste due strade e a pochi passi dal Viale Europa, non può non aver visto la villetta con campo di basket e giochi ormai distrutti, che versa lì da tempo in stato di abbandono. Un’area importante per quella porzione di città, che ora sarà recuperata.

Cosa si farà

Tra i 9 interventi del Pn Plus 21-27 (per un costo complessivo di 7 milioni e mezzo), c’è infatti pure l’area giochi di Via Santa Marta, che sarà ripristinata e migliorata per garantire la fruizione ai cittadini. Costerà 159.484,23 euro e per i lavori serviranno 147 giorni. Gli interventi saranno di due tipi. Da una parte sarà sistemata l’area giochi con la sostituzione del tappetino anti-trauma, la sostituzione dei giochi non più utilizzabili, il riposizionamento di panchine, integrazione dei giochi stessi e la sistemazione dell’impianto di illuminazione.

Dall’atra, invece, sarà sistemato il campetto da calcio con la sistemazione e la messa in funzione dell’impianto di illuminazione, la verifica e la pulizia del sistema di smaltimento acque piovane, il tracciamento delle linee di marcatura del campo da calcio (e tennis), la sistemazione e il recupero dei murales sulle pareti e la sostituzione di reti, canestri, porte, e tutto ciò che servirà per giocare. L’area non sarà custodita ma sarà aperta h24. Per questo sarà installata una videocamera di sorveglianza.