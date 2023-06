"Basta incuria nella strada statale 113: da Mortelle a Ponte Gallo erbacce e pericoli" - Tempostretto

Lo denuncia il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, che chiede un intervento immediato all'Anas

MESSINA – “Tutti i giorni ricevo segnalazioni che denunciano la scarsissima, se non addirittura nulla, manutenzione della strada statale 113 che attraversa il nostro territorio, la cui competenza ricade sull’Anas. Ho più volte denunciato presso i canali ufficiali le difficoltà presenti e richiesto interventi immediati. Da Mortelle a Ponte Gallo ci sono troppe erbacce, che creano non pochi pericoli”. Il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano invoca uno “stop” ad abbandono e incuria: “Fino ad ora, però, le risposte sono state vuote di contenuti”.

Continua il presidente: “L’ultima nota è dello scorso 23 maggio, che evidenzia come l’importante strada che collega i villaggi della fascia tirrenica sia piena di vegetazione, restringendo in alcuni tratti la sede stradale e creando non pochi problemi a chi giornalmente la percorre. La stagione estiva è iniziata e il traffico veicolare nella strada statale è aumentato notevolmente. Turisti e villeggianti hanno iniziato a popolare i nostri villaggi rivieraschi e non è proprio bello fare vedere uno scenario simile”.

Per Pagano, occorrre “una pianificazione reale di interventi stagionali per migliorare la sicurezza stradale. Chiedo pertanto un immediato intervento per risolvere subito i disagi legati alle improponibili condizioni della SS 113”.

Articoli correlati