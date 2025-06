Beach Volley. Al via la tappa Pro Futures, il programma di giovedì

Archiviata la due giorni di qualificazioni europee inizia la tappa internazionale. Nelle qualificazioni le coppie statunitensi, argentine e australiane

MESSINA – Inizia oggi, e per il terzo anno consecutivo, la tappa del Beach Volley Pro Tour Futures in piazza Duomo. Incontri dalla mattina sui due campi, spesso in contemporanea, fino alla sera. Si parte con le qualificazioni con le coppie femminili che si alterneranno a quelle maschili nel programma che segue. A differenza della tappa preliminare dell’europeo ci saranno coppie internazionali e oggi toccherà agli americani statunitensi e argentini e agli australiani. In campo anche tante coppie italiane.

Il programma di giovedì 19 giugno

Campo centrale

ore 10 Tavenier/van den Berg (NED) vs Kensinger/Gray (USA)

ore 10,50 Schattauer/Linke (GER) vs Knoblochova/Petrikova (CZE)

ore 12,30 Penna/Brucini (ITA) vs Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli (ITA)

ore 13,20 Amrein/Deecke (SUI) vs Andronico/Andronico (ITA)

ore 14,20 vincente di Gebhard/Poppinga (USA) o Gessner/Ramirez (USA) vs Nosàlkovà /Lajkebovà (CZE)

ore 15,10 van Vegten/de Groot (NED) vs Schattauer/Linke (GER) o Knoblochova/Petrikova (CZE)

ore 16,10 Ranghieri/Marchetto (ITA) vs Penna/Brucini (ITA) o Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli (ITA)

ore 17 Amrein/Deecke (SUI) o Andronico/Andronico (ITA) vs Cecchini/Ulisse (ITA)

Campo 2

ore 10 Gebhard/Poppinga (USA) vs Gessner/Ramirez (USA)

ore 10,50 Behlen/Schulz (GER) vs Cyrani/Svobodova (CZE)

ore 12,30 Gerken/Winkler (GER) vs Rocker-Graham/Reeves (AUS)

ore 13,20 I. Santelli/R. Santelli (ARG) vs Bercik/Ruml (CZE)

ore 14,20 Negenman/Radstake (NED) vs Tavenier/van den Berg (NED) o Kensinger/Gray (USA)

ore 15,10 Behlen/Schulz (GER) o Cyrani/Svobodova (CZE) vs Bisgaard/Lyo (DEN)

ore 17 Pala/Sotola (CZE) vs Gerken/Winkler (GER) o Rocker-Graham/Reeves (AUS)

A chiudere la giornata il concerto dal palco allestito a piazza Duomo di “Franco Presti e la 4Dance Band”.