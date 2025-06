Beach Volley Pro Tour, a Messina si giocano i quarti di finale

Il torneo femminile è più avanti, due coppie italiane possono ancora accedere ai quarti. Nei match serali impegnati gli uomini, risultati e ordine di gioco

MESSINA – Prosegue a ritmi serrati e nonostante la pioggia il torneo di beach volley a piazza Duomo. Nella lunga giornata di venerdì in campo tutti e gli otto gironi, quattro maschile e quattro femminili, con le donne avanti una sessione e di cui si conoscono già le coppie che sono avanzate ai quarti di finale: le ceche Pavelková/Pavelková, le olandesi Veerbeek/Hogenhout, ancora una coppia ceca Maixnerova/Kylie e le svizzere Bossart/Demierre. Gli incontri venerdì si sono conclusi con una bella affluenza di pubblico in due sessioni serali sul campo principale che è stato illuminato grazie ai mezzi e al supporto dei Vigili del Fuoco. Per le coppie italiane superstiti, solo Mattavelli/Tega e Sestini/Mancinelli, possibilità di accedere ai quarti di finale superando una sorta di spareggio che vedrà opposte le seconde e le terze di ogni girone.

Ordine di gioco di sabato 21 giugno

DONNE

Ore 12:30 Gebhard/Poppinga USA – Mattavelli/Tega ITA Campo 1 Gara 17

Ore 12:30 Piret/Coens BEL – Menia/Annique SUI Campo 2 Gara 18

Ore 13:20 Sestini/Mancinelli ITA – Knoblochova/Petrikova CZE Campo 1 Gara 20

Ore 13:20 Florian/Serrano ESP – Negenman/Radstake NED Campo 2 Gara 19

Ore 16:10 Pavelková/Pavelková CZE – Vincente Gara 17 Quarto di Finale

Ore 16:10 Vincente Gara 18 – Veerbeek/Hogenhout NED Quarto di Finale

Ore 17:00 Maixnerova/Kylie CZE – Vincente Gara 19 Quarto di Finale

Ore 17:00 Vincente Gara 20 – Bossart/Demierre SUI Quarto di Finale

UOMINI

Ore 08:30 Rossi/Viscovich ITA – Berzins/Puskundzis LAT Campo 1

Ore 08:30 Iervolino Garra ITA – Andrejevs R./Dūdens LAT Campo 2

Ore 09:15 Cottafava/Dal Corso ITA – Sonneville/Groenewold NED Campo 1

Ore 09:15 Rocker-Graham/Reeves AUS – Ahr/Wùst GER Campo 2

Ore 10:00 Andreatta T/Benzi ITA – Hopt/Pfretzschner, S. GER Campo 1

Ore 10:00 Bercik, J./Rumi CZE – Bello/Gleed ENG Campo 2

Ore 10:50 Ranghieri/Marchetto ITA – Møllgard/Houmann DEN Campo 1

Ore 10:50 Pala/Sotola CZE – Cecchini/Ulisse ITA Campo 2

Seguiranno le gare maschili, in base ai risultati di giornata, fino alla sfida serale.

Al termine il concerto di Valeria Prestianni – Ivan Trischitta – 88Trash (live).

Risultati di venerdì 20 giugno

Campo centrale

ore 8:45 K. Pavelkova/A. Pavelkova (CZE) vs Cicola/Nucete (ITA) 2-0 (21-10 21-17)

ore 9:30 Remmelg/Hollas (EST) vs Mattavelli/Tega (ITA) 1-2 (18-21 23-21 15-17)

ore 10:15 Menia/Annique (SUI) vs Ditta/Fezzi (ITA) 2-0 (22-20 21-18)

ore 11 Sestini/Mancinelli (ITA) vs Gebhard/Poppinga (USA) 2-1 (16-21 21-16 15-12)

ore 12:30 Rossi/Viscovich (ITA) vs Iervolino/Garra (ITA) 2-0 (21-12 21-15)

ore 13:30 Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Rocker-Graham/Reeves (AUS) 2-0 (21-13 21-16)

ore 14:30 Andreatta/Benzi (ITA) vs Bercik/Ruml (CZE) 2-0 (21-15 21-15)

ore 15:30 Ranghieri/Marchetto (ITA) vs Pala/Sotola (CZE) 2-0 (21-15 21-18)

Cicola/Nucete (ITA) vs Piret/Coens (BEL) 0-2 (14-21 13-21)

Mattavelli/Tega (ITA) vs Bossart/Demierre (SUI) 1-2 (21-15 20-22 15-17)

Knoblochova/Petrikova (CZE) vs Ditta/Fezzi (ITA) 2-0 (21-11 21-12)

Gebhard/Poppinga (USA) vs Bisgaard/Lyo (DEN) 2-0 (21-9 22-20)

Sestini/Mancinelli (ITA) vs Veerbeek/Hogenhout (NED) 1-2 (21-18 18-21 13-15)

Campo 2

ore 8:45 Piret/Coens (BEL) vs Florian/Serrano (ESP) 0-2 (15-21 14-21)

ore 9:30 Bossart/Demierre (SUI) vs Negenman/Radstake (NED) 2-0 (21-16 21-19)

ore 10:15 Maixerova/Kylie (CZE) vs Knoblochova/Petrikova (CZE) 2-0 (31-29 21-13)

ore 11 Veerbeek/Hogenhout (NED) vs Bisgaard/Lyo (DEN) 2-0 (21-12 21-17)

ore 12:30 Berzins/Puskundzis (LAT) vs Andrejevs/Dudens (LAT) 2-0 (21-16 21-15)

ore 13:30 Sonneville/Groenewold (NED) vs Ahr/Wust (GER) 2-0 (21-19 24-22)

ore 14:30 Hopt/Pfretzschner (GER) vs Bello/Gleed (ENG) 2-1 (22-20 20-22 15-12)

ore 15:30 Mollgaard/Houmann (DEN) vs Cecchini/Ulisse (ITA) 2-0 (21-16 28-26)

K. Pavelkova/A. Pavelkova (CZE) vs Florian/Serrano (ESP) 2-1 (14-21 21-17 15-10)

Remmelg/Hollas (EST) vs Negenman/Radstake (NED) 0-2 (21-23 18-21)

Maixerova/Kylie (CZE) vs Menia/Annique (SUI) 2-0 (21-19 27-25)