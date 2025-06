Beach Volley Pro Tour, terminano le qualificazioni e si formano i gironi

La prima giornata della tappa del circuito mondiale ha visto due coppie maschili accedere alla fase principale

MESSINA – Prima giornata del torneo con in campo formazioni da tutto il mondo. Quella del giovedì è stata la prima del torneo Pro Tour Futures che ha visto sfidarsi alcune coppie nel tentativo di qualificarsi ai gironi. Ne sono usciti bene gli italiani con le coppie maschili Ranghieri/Marchetto e Cecchini/Ulissi che entrano ai gironi. Come loro anche i cechi Pala/Sotola e gli australiani Rocker-Graham/Reeves, sconfitti al tiebreak decisivo ma ripescati. Al femminile invece entrano in tabellone le statunitensi Gebhard/Poppinga, le ceche Knoblochova/Petrikova, le olandesi Negenman/Radstake e le danesi Bisgaard/Lyo.

Gironi maschili

Pool A: Rossi/Viscovich (ITA), Iervolino/Garra (ITA), Berzins/Puskundzis (LAT), Andrejevs/Dudens (LAT).

Pool B: Cottafava/Dal Corso (ITA), Rocker-Graham/Reeves (AUS), Sonneville/Groenewold (NED), Ahr/Wust (GER).

Pool C: Andreatta/Benzi (ITA), Bercik/Ruml (CZE), Hopt/Pfretzschner (GER), Bello/Gleed (ENG).

Pool D: Ranghieri/Marchetto (ITA), Pala/Sotola (CZE), Mollgaard/Houmann (DEN), Cecchini/Ulisse (ITA).

Gironi femminili

Pool A: K. Pavelkova/A. Pavelkova (CZE), Cicola/Nucete (ITA), Piret/Coens (BEL), Florian/Serrano (ESP).

Pool B: Remmelg/Hollas (EST), Mattavelli/Tega (ITA), Bossart/Demierre (SUI), Negenman/Radstake (NED).

Pool C: Maixerova/Kylie (CZE), Knoblochova/Petrikova (CZE), Menia/Annique (SUI), Ditta/Fezzi (ITA).

Pool D: Sestini/Mancinelli (ITA), Gebhard/Poppinga (USA), Veerbeek/Hogenhout (NED), Bisgaard/Lyo (DEN).

I risultati della prima giornata

Campo centrale

Tavenier/van den Berg (NED) vs Kensinger/Gray (USA) 0-2 (19-21 18-21)

Schattauer/Linke (GER) vs Knoblochova/Petrikova (CZE) 0-2 (10-21 16-21)

Penna/Brucini (ITA) vs Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli (ITA) 1-2 (21-15 15-21 10-15)

Amrein/Deecke (SUI) vs Andronico/Andronico (ITA) 2-1 (19-21 21-18 20-18)

Gebhard/Poppinga (USA) vs Nosàlkovà /Lajkebovà (CZE) 2-0 (21-11 21-19)

van Vegten/de Groot (NED) vs Knoblochova/Petrikova (CZE) 0-2 (18-21 19-21)

Ranghieri/Marchetto (ITA) vs Arezzo Di Trifiletto/Bigarelli (ITA) 2-0 (21-15 21-15)

Amrein/Deecke (SUI) vs Cecchini/Ulisse (ITA) 0-2 (19-21 17-21)

Campo 2

Gebhard/Poppinga (USA) vs Gessner/Ramirez (USA) 2-0 (21-18 21-16)

Behlen/Schulz (GER) vs Cyrani/Svobodova (CZE) 0-2 (19-21 21-23)

Gerken/Winkler (GER) vs Rocker-Graham/Reeves (AUS) 0-2 (13-21 19-21)

I. Santelli/R. Santelli (ARG) vs Bercik/Ruml (CZE) 0-2 (17-21 18-21)

Negenman/Radstake (NED) vs Kensinger/Gray (USA) 2-0 (21-14 21-19)

Cyrani/Svobodova (CZE) vs Bisgaard/Lyo (DEN) 0-2 (18-21 17-21)

Pala/Sotola (CZE) vs Rocker-Graham/Reeves (AUS) 2-1 (18-21 21-19 15-13)