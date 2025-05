Bellezze storiche, fino al 25 maggio 14 luoghi simbolo di Messina da visitare

Un'iniziativa, con ingresso gratuito, di Roccaguelfonia Cristo Re

MESSINA – “Bellezze storiche messinesi. Un viaggio tra arte, storia e identità messinese attraverso l’apertura straordinaria di 14 luoghi simbolo della città”. Fino al 25 maggio si svolge la terza edizione dell’evento culturale “Bellezze storiche messinesi”. L’iniziativa è promossa e organizzata da Roccaguelfonia Cristo Re con il patrocinio del Comune di Messina e della Città metropolitana di Messina.

Ha sottolineato in conferenza stampa l’assessore alla Cultura Enzo Caruso: “Questo evento nasce dalla sinergia tra associazioni, enti, istituzioni religiose e universitarie, e testimonia come la cultura possa essere uno straordinario strumento di coesione sociale e promozione del territorio. Ogni sito racconta un pezzo di storia messinese, e riaprirli alla fruizione collettiva è un modo concreto per costruire memoria e identità”.

Con ingresso gratuito, è possibile visitare (per orari e luoghi si veda il pdf) realtà come il tempio di Cristo Re e la torre medievale, Forte Cavalli, la Chiesa di Maria SS. Annunziata dei Catalani, il Monte di Pietà, l’Orto botanico, il borgo San Nicola e tanti altri luoghi speciali di Messina.