Bellezze storiche messinesi. Visite guidate a Cristo Re, Museo del 900 e Santa Maria del Gesù - Tempostretto

Appuntamento sabato 17 e domenica 18 dicembre, ecco il programma

L’associazione “Rocca Guelfonia Cristo Re”, in collaborazione con la Fondazione di partecipazione “Antonello da Messina” e il Museo “Messina nel ‘900”, presentano “Bellezze storiche messinesi”, tre proposte culturali programmate per sabato 17 e domenica 18 dicembre, che poi saranno replicate anche il 26 dicembre e il 6 gennaio.

In programma la visita guidata di tre siti: 1) il Tempio di Cristo Re con la Torre ottagona medievale di Roccaguelfonia (alle 10.30, 11.30 e 17.30); 2) il Museo del ‘900 (alle 10, 11.30 e 16.30); 3) i resti della chiesa di Santa Maria del Gesù superiore con presunta tomba di Antonello (alle 10.30 e 11.30). I primi due saranno in programma anche in condizioni meteo avverse, il terzo sarà eventualmente rinviato.

Il costo del biglietto per l’ingresso in ogni sito storico sarà di 5 euro.

A Cristo Re, oltre alle visite guidate, in programma anche altro. Sabato 17 dicembre alle 18 lettura animata per bambini a cura dell’insegnante Isabella Vallone, alle 18.30 la “Natività attraverso le opere del Mume”, a cura della professoressa Iapichino. Domenica 18 dicembre alle 11.30 il ballo rinascimentale della “Compagnia d’armi rinascimentale della Stella”, alle 17.30 “Devozione alla Madonna della Lettera”, a cura del prof. Marco Grassi, alle 19 concerto in memoria di Perosi, omaggio a Morricone, con Simona Vita al pianoforte e Viola Adamova al violino.