Corsi di formazione e lavoro, più di 5mila messinesi in attesa

Si attende un provvedimento della Regione siciliana e, nel frattempo, le persone non percepiscono i previsti 350 euro mensili

MESSINA – Senza reddito di cittadinanza. Senza una regia nazionale nelle politiche sociali che affronti il disagio in maniera organica. Da mesi i Comuni e i Centri per l’impiego si trovano a fronteggiare nuove emergenze a causa delle recenti scelte del governo Meloni. In questo periodo, 1500 persone a Messina e altre 4mila in provincia attendono l’attivazione dei Corsi di supporto per la formazione e il lavoro. Corsi che prevedono un’indennità di 350 euro mensili al massimo per un anno, non rinnovabile. Ma si aspetta ancora la pubblicazione, da parte della Regione siciliana, dei decreti d’attuazione.

Ad aspettare l’avvio sono persone disoccupate e chi usufruisce del reddito d’inclusione. Cittadini con Isee non superiore ai 6000 euro, in un’età compresa tra i 18 e i 59 anni. Una volta fatto il primo colloquio e accolta la domanda, chi partecipa al corso ha ricevuto solo il primo pagamento, in attesa del via.

Se il punto debole della misura legata al reddito di cittadinanza era quello legato all’inserimento lavorativo, oggi emergono ancora tutte le carenze nazionali e regionali nelle politiche sociali e per l’impiego. E in più è stato tolto uno strumento, quello del Rdc, che aiutava in tanti al sud a non accettare proposte di lavoro indecenti.

Lo Sportello

In generale, sono state dodicimila le domande a Messina e provincia per essere inseriti nel reddito d’inclusione. E continua l’attività dello sportello unico – che vede insieme Inps, Comune e Centro per l’impiego – per il contrasto alla povertà. Ogni martedì, a palazzo Satellite di Piazza della Repubblica, dalle 9 alle 12.30, al piano terra, c’è un punto di riferimento per le persone in difficoltà.

Rimangono però tutti i nodi strutturali su politiche sociali, abitative e lavorative in una Messina e in una Sicilia drammaticamente in cerca di prospettive.

