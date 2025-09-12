Bellini Context, la serata inaugurale e il cartellone tra Messina e Catania

Il maestro Fogliani sul podio per il gala che inaugura il cartellone tra Catania e Messinna

Su il sipario sabato 13 settembre per la quinta edizione del Bellini International Context, la rassegna direttamente promossa e organizzata dall’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana.

Il gala inaugurale, intitolato a Vincenzo Bellini, si svolgerà dalle 21 a Villa Bellini di Catania. I biglietti gratuiti sono ancora disponibili su www.belliniinternationalcontext.it. Lo spettacolo originale inaugura due settimane di appuntamenti che, fino al 28 settembre, trasformeranno Catania e Messina in un palcoscenico diffuso dedicato al genio del belcanto.

Il maestro Fogliani al gala inaugurale

Sul podio il siciliano Antonino Fogliani, interprete di fama internazionale tra i più sensibili del repertorio operistico italiano, a guidare l’orchestra e il coro del Teatro Massimo Bellini di Catania (maestro del coro Luigi Petrozziello). Le voci soliste saranno quelle del celebre soprano Irina Lungu, del tenore Jack Swanson e del basso Mariano Buccino. Completano la locandina le voci recitanti di Stefano Valanzuolo – anche autore dei testi – e dell’attore Gaetano Aronica, mentre le immagini che illustreranno il racconto sono affidate alla grafica di Gitrop.

Il programma, che attinge a sei opere del catalogo belliniano, è un percorso musicale e teatrale che alterna sinfonie, cori e arie celebri: dalla Sinfonia di Norma a Casta diva, dal grido corale “Guerra, guerra!” al duetto “Vieni tra queste braccia” dei Puritani, passando per La sonnambula, La straniera, Il pirata e Beatrice di Tenda. Una scelta per raccontare il percorso artistico di un compositore capace di unire introspezione psicologica, tensione drammatica e lirismo che ha segnato una svolta nella storia del melodramma.

Il gala inaugurale segna l’avvio del Bellini International Context 2025 che fino al 28 settembre offrirà quasi 30 appuntamenti gratuiti su prenotazione tra Catania e Messina: concerti sinfonici, recital, spettacoli di danza, jazz, teatro musicale, conversazioni e convegni scientifici. Un programma multidisciplinare che culminerà il 23 settembre con il nuovo allestimento scenico del Pirata al Teatro Massimo Bellini di Catania, unico evento a pagamento della rassegna.

Il cartellone tra Catania e Messina

Il cartellone prosegue nella stessa cornice di Villa Bellini con altri due appuntamenti di rilievo: domenica 14 settembre alle 21 il concerto Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento, con il celebre tenore Celso Albelo (che sarà poi Gualtiero nel Pirata) e il soprano Daniela Cappiello, diretti da Eliseo Castrignanò alla guida dell’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Lunedì 15 settembre alle 21 Circus Opera Show. Da Bellini in poi, spettacolo che intreccia opera e arti circensi con il soprano Angela Nisi, il tenore Max Jota,il baritono Matteo D’Apolito, gli artisti del circo El Grito e l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria diretta da Roberto Molinelli.

Come prenotare

È possibile ancora ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a villa Bellini e al teatro Sangiorgi di Catania e al teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre, nelle serate di spettacolo, sarà possibile recarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità.

Altri eventi