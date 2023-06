Bellocchio e gli attori Ronchi e Russo Alesi presentano "Rapito" a Messina - Tempostretto

L'appuntamento è sabato 10 giugno, alle 18, alla Multisala Apollo: incontro con il regista e i protagonisti prima della visione del film

MESSINA – Reduce dal festival di Cannes, il regista Marco Bellocchio presenta il film “Rapito” alla multisala Apollo di Messina. L’appuntamento è sabato 10 giugno, alle 18. In programma il saluto al pubblico, da parte di uno dei cineasti italiani più importanti, Leone d’oro e Palma d’oro onoraria alla carriera, e la visione del film alle 18.30. Con lui, due degli interpreti principali: Barbara Ronchi, David di Donatello 2023 come migliore attrice, e Fausto Russo Alesi, di recente apprezzato anche nel ruolo di Cossiga in “Esterno notte”, sempre di Bellocchio.

La conversione forzata

I due attori impersonano i genitori di Edgardo Mortara, un bambino ebreo rapito all’età di sette anni dai soldati di papa Pio IX, nel 1858, e battezzato. Il film ha ottenuto nove candidature ai Nastri d’argento. Nel cast, Paolo Pierobon, Enea Sala, Leonardo Maltese, Filippo Timi e Fabrizio Gifuni.

