 Beni confiscati alle mafie, a Messina la campagna "Diamo linfa al bene"

Beni confiscati alle mafie, a Messina la campagna “Diamo linfa al bene”

Redazione

Beni confiscati alle mafie, a Messina la campagna “Diamo linfa al bene”

martedì 25 Novembre 2025 - 10:10

Mercoledì appuntamento con il presidio di Libera "Nino e Ida Agostino" e il Cesv. Al via una raccolta firme per finanziare scuole e cooperative

MESSINA – “Il 2 per cento del Fondo unico giustizia per scuole, cooperative, comunità, futuro”. Anche a Messina una raccolta firme per dare linfa al bene. Lo scorso 14 novembre, a Roma, durante l’evento “Ricomincio dal bene”, per il Forum nazionale sul riuso pubblico e sociale dei beni confiscati, Libera ha lanciato la raccolta firme Diamo linfa al beneche rimarrà fino al 7 marzo, giorno dell’anniversario della legge 109/96. Una campagna per rafforzare le misure di confisca dei beni appartenti alle mafie.

Appuntamento in via Citarella mercoledì

“Trent’anni fa, con la legge 109/96, l’Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto. Oggi, oltre 1200 esperienze di riuso sociale, raccontano un Paese che ha saputo reagire, trasformando luoghi criminali in presìdi di democrazia e inclusione”, viene ricordato. Nell’ambito della campagna, il Presidio di Libera “Nino e Ida Agostino” e il Centro Servizi per il Volontariato di Messina (Cesv) Ets hanno deciso di promuovere un’iniziativa che inaugurerà la raccolta firme a Messina. Ma sarà anche l’occasione per i soggetti gestori e per tutta la rete di ritrovarsi insieme e condividere percorsi, difficoltà, proposte, con l’obiettivo di costruire un coordinamento stabile. L’incontro si terrà mercoledì 26 novembre, presso lo Spazio Saraj, bene confiscato alle mafie sito in Via C. Citarella 33 a Messina, a partire dalle ore 18.

Sottolineano gli organizzatori: “Il denaro sequestrato e confiscato costituisce il Fondo unico giustizia (Fug). E chiediamo che una piccola parte di ciò che deriva da atti criminali e speculazioni possa essere reinvestito per cambiare volto ai patrimoni illeciti e rigenerare i territori feriti dalla presenza mafiosa. Basterebbe il 2% del Fug per far sì che il denaro sottratto alle mafie torni a far crescere il bene comune: scuole, cooperative, comunità, futuro. Basta poco per far rifiorire il Bene, quel 2%, può cambiare molto, se diventa impegno concreto dello Stato”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Elodie infiamma Messina: due ore di sensualità e provocazione sul palco del PalaRescifina VIDEO
Raggirano anziana per appropriarsi di 3 milioni di euro, arrestate due donne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED