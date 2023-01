Benzinai, confermato sciopero il 25 e 26 gennaio - Tempostretto

Il tavolo al Ministero non ha soddisfatto tutte le sigle dei gestori, che confermano la mobilitazione

“In attesa delle valutazioni del Governo è confermato. Per fare emergere serietà e competenza richiesta c’è tempo fino al minuto prima della chiusura degli impianti”. Con una nota congiunta Fegica e Figisc/Anisa confermano lo stop programmato per il 25 e 26 gennaio prossimo, dopo il tavolo col Governo di oggi pomeriggio.

Resta fermo lo sciopero, quindi, almeno per il momento, anche se per Faib Confesercenti l’incontro alla presenza dei rappresentanti del governo e del ministro Adolfo Urso, è “sufficientemente esaustivo rispetto alle richieste”, quindi “la mobilitazione resta in atto, ma lo sciopero è ancora congelato”.