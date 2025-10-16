Bersani a Messina: “L’astensionismo fa paura”

L'ex ministro ha voluto sottolineare il suo impegno per dimostrare che l'attività politica può essere esercitata in modi diversi

Pierluigi Bersani ha fatto tappa anche a Messina per presentare il suo ultimo libro, “Chiedimi chi erano i Beatles: i giovani, i politici, la storia”. L’incontro si è svolto nella storica sala della Borsa della Camera di Commercio, offrendo uno spunto per una profonda riflessione sulla politica nazionale, l’astensionismo e il ruolo del lavoro nella democrazia italiana.

L’introduzione è stata curata dall’ex deputata nazionale Maria Flavia Timbro, preceduta dai saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, e del segretario della federazione provinciale del PD di Messina, Armando Hyerace.

Le parole di Bersani

L’ex ministro, parlando della sua nuova veste di volontario e della scelta di non ricandidarsi, ha voluto subito sottolineare il suo impegno per dimostrare che l’attività politica può essere esercitata in modi diversi.

“Sono stato in questa sala da ministro e sono contento di tornare in un’altra veste. Ho scelto di provare a dimostrare a me stesso ma non solo che si può fare politica in tanti modi, anche non ricandidandosi e facendo il volontario. In questi anni ho incontrato tanti giovani e ho visto che non sono affatto disinteressati alla politica. L’astensionismo fa paura, anche se vediamo nelle piazze la partecipazione. Un motivo è che il sistema delle decisioni si è molto allontanato dalla vita comune della gente. Inoltre le statistiche ci dicono che chi pensa di star bene vota al 70 per cento, chi pensa di star male vota al 26 per cento: la democrazia in astratto non può vivere, vive se consegna la merce dell’emancipazione. L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro: il lavoro ha costruito la nostra democrazia. Non va bene un lavoro debole e frammentato, perché è un problema democratico.”

Il discorso di Bersani ha messo in luce una preoccupazione centrale: la crisi di rappresentanza e di partecipazione, legata in modo indissolubile alla questione sociale e alla fragilità del lavoro. Un monito alla politica affinché torni ad essere uno strumento di emancipazione e non solo un sistema distante di decisioni.