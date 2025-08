Bianco. Controlli Movida, multe per 6.500 € e 4 persone deferite

Il focus principale è stata la prevenzione ed il contrasto alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’abuso di sostanze alcoliche

BIANCO – I carabinieri hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne. L’obiettivo infatti è stato quello di garantire l’ordinato svolgimento della vita delle comunità locali, e assicurare un elevato livello di sicurezza, sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Il focus principale è stata la prevenzione ed il contrasto alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’abuso di sostanze alcoliche, condotta ritenuta particolarmente pericolosa in quanto non espone solo l’incolumità dei guidatori, ma anche di tutti gli altri viaggiatori ed utenti della strada: il bilancio è di 4 denunce a piede libero alla competente Procura della Repubblica, cui si è aggiunto il ritiro della patente per i trasgressori, e l’irrogazione della sanzione accessoria dell’ammenda per un ammontare complessivo di circa 4.000 euro.

Tra le altre sanzioni elevate nel corso del fine settimana, le più ricorrenti hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco (limitatamente ai conduttori di motocicli), l’uso del telefono cellulare durante la guida, nonché altrettante condotte foriere di incidenti come ad esempio il sorpasso lungo la striscia continua. Non sono infine mancate diverse sanzioni per circolazione senza la prevista copertura assicurativa e sosta non consentita, per un ulteriore importo d’insieme di 2.500 euro.