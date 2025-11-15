 Biblioteca Cannizzaro, stasera "Pagine e Pedine"

Redazione

sabato 15 Novembre 2025 - 09:00

Attività che coniuga la lettura e il gioco

La Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, al Palacultura Antonello, ospiterà sabato 15 novembre, a partire dalle ore 19, l’evento “Pagine&Pedine”, ideato e organizzato dall’Associazione “Amici della Biblioteca Cannizzaro”, nell’ambito della programmazione dell’International Games Month, un’iniziativa a livello internazionale promossa in Italia da AIB (Associazione Italiana Biblioteche).

L’Associazione Amici della Biblioteca è ormai una realtà consolidata all’interno della Biblioteca comunale di Messina ed è nata dalla volontà di avvicinare la cittadinanza tutta, ma soprattutto i più giovani alla Biblioteca, luogo deputato non solo alla lettura, ma uno spazio dove socializzare e svolgere attività di vario tipo quali giochi e lavori creativi, affinchè esso sia fulcro della comunità.

Non è infatti un caso che le biblioteche di tutto il mondo siano state contagiate dalla passione del gioco e, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale – Assessorato alle Politiche Culturali aderisce all’iniziativa, promuovendo e supportando un’attività che coniuga la lettura e il gioco.

Per quanto riguarda le attività ludiche, saranno ospitate alcune realtà cittadine, che proporranno e si occuperanno di attività e workshop, con l’obiettivo di far conoscere giochi meno noti, dando comunque la possibilità a tutti gli interessati di usufruire dei giochi da tavolo già presenti in biblioteca.

La componente letteraria sarà curata in collaborazione con lo scrittore Alessandro Carrozza e l’artista Sam Levi. Il Meet&Greet “Riot – War, la guerra non è un gioco” unirà presentazione letteraria, esposizione artistica, dialogo aperto e gioco di ruolo, in un nuovo format che combina letteratura, arte e partecipazione.

Di seguito il programma nel dettaglio a partire dalle 19:

𝐌𝐞𝐞𝐭 & 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐭 “𝐑𝐢𝐨𝐭 – 𝐖𝐚𝐫, 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐨” con Alessandro Carrozza e Sam Levi + #laboratorio d’immagini e parole;

Laboratorio 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝟑𝐃 – KR Heavy Industries

𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐞 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐧𝐠! – RedShift ASD;

𝐃𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 del gioco 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐛𝐨𝐰𝐥 – Doppio Teschio SpA;

Gioco 𝐁𝐞𝐲𝐛𝐥𝐚𝐝𝐞 𝐗 con i Bladers dello Stretto.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni contattare amicidellabiblioteca21@gmail.com oppure biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it .

