Dalla letteratura alla geopolitica, dall’arte all’informazione: un ciclo di appuntamenti aperti alla cittadinanza

La Biblioteca Comunale di Messina si apre al dialogo e alla partecipazione con “La Conversazione”, un nuovo ciclo di incontri articolato in sei appuntamenti, in programma da novembre ad aprile, pensato per approfondire e discutere la complessità del mondo contemporaneo attraverso la letteratura, l’arte, il cinema, l’informazione e la politica.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere occasioni di confronto e dibattito aperte a tutti, superando il modello tradizionale della lezione frontale per lasciare spazio alla partecipazione attiva del pubblico, alla condivisione di idee e all’ascolto di punti di vista differenti. Un percorso che intende stimolare la riflessione e favorire una maggiore consapevolezza critica sui temi che attraversano la società contemporanea.

“La Conversazione” si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della Biblioteca Comunale come luogo di cultura, incontro e aggregazione: uno spazio che non sia soltanto dedicato allo studio e alla consultazione, ma anche alla partecipazione della comunità e alla circolazione delle idee.

Un ruolo importante nella realizzazione dell’iniziativa sarà svolto dai volontari del Servizio Civile, il cui contributo supporterà le attività e l’organizzazione degli incontri, favorendo la promozione culturale e il coinvolgimento della cittadinanza nella vita della Biblioteca.

Il ciclo prenderà il via giovedì 26 novembre 2026, alle ore 17, nella Sala Molonia della Biblioteca Comunale, con l’appuntamento inaugurale dal titolo: “Volti di donne – Storie di Persia”: un approfondimento sul ruolo e sulla condizione delle donne nella società iraniana, dal periodo dello Scià alla Repubblica islamica, attraverso il linguaggio cinematografico e la proiezione di spezzoni di film.

Il calendario proseguirà nei mesi successivi con altri cinque appuntamenti dedicati a temi di interesse storico, culturale e di stretta attualità:

Arte e Beni Culturali – Antonello da Messina e la tutela del patrimonio culturale in Sicilia.

Informazione e Media – Il rapporto tra stampa e propaganda attraverso l’analisi del caso Assange.

Attualità Internazionale – Proiezione e dibattito dedicati alla situazione a Gaza.

Geopolitica e Sicurezza – Il conflitto russo-ucraino e le sfide della sicurezza europea, tra guerra ibrida e cybersecurity.

Istituzioni e Democrazia – Le regole della rappresentanza democratica, a partire dal dibattito sullo Stabilicum.

Con “La Conversazione”, la Biblioteca Comunale rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di conoscenza, partecipazione e crescita collettiva, invitando la cittadinanza a prendere parte a un percorso di incontri in cui il confronto diventa occasione per comprendere meglio il presente.