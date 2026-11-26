Il riconoscimento consegnato dai sindaci di Villorba e Spresiano per l'intervento sul cavalcavia della Pedemontana Veneta

Il gesto di una carabiniera originaria di Messina, in servizio a Spresiano, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale nel Trevigiano. Chiara Bicchieri è stata premiata dai Comuni di Villorba e Spresiano per la prontezza e la sensibilità dimostrate durante un intervento che ha permesso di convincere una donna di Villorba a non lanciarsi dal cavalcavia della strada Pedemontana Veneta, in un momento di grave difficoltà personale.

Il riconoscimento dei due Comuni

A consegnare il premio sono stati il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, e il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Le due amministrazioni hanno voluto esprimere gratitudine e stima alla militare per la capacità di cogliere la sofferenza della donna e di intervenire in modo decisivo per salvarle la vita.

L’episodio mette in luce il lavoro quotidiano di una carabiniera di Messina impegnata lontano dalla propria terra, in servizio nella stazione di Spresiano, capace di fare la differenza in un frangente delicatissimo.