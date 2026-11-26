Domenica a mezzogiorno in onda l'ultima puntata della trasmissione sui treni storici in giro per l'Italia

La Sicilia, crocevia di popoli e civiltà, custodisce un patrimonio straordinario in cui testimonianze millenarie, tradizioni popolari e paesaggi di rara bellezza raccontano le molteplici identità dell’isola. Una terra di contrasti e suggestioni, dove il fascino della storia incontra la forza della natura e la ricchezza di una cultura profondamente radicata nel territorio.

È questo lo scenario dell’ultima puntata della seconda edizione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, in onda domenica 29 novembre alle ore 12:00 su LA7. Il programma, ideato, scritto e condotto dalla giornalista e regista Stefania Capobianco, accompagna il pubblico alla scoperta delle meraviglie della Sicilia orientale, attraverso un itinerario che intreccia storia, cultura, natura e tradizioni.

Il viaggio prende il via da Messina, storica porta d’accesso all’isola, dove la maestosità di Piazza Duomo e il celebre orologio astronomico introducono il racconto di una città profondamente legata al mare. Alla stazione di Messina Marittima, la conduttrice approfondisce la singolare tradizione dell’imbarco dei treni sulle navi traghetto, una delle peculiarità più affascinanti della storia ferroviaria italiana.

In compagnia dell’ingegnere Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane, Stefania Capobianco sale a bordo di un treno storico per percorrere la suggestiva costa ionica fino a Taormina, perla del Mediterraneo. Tra la magnificenza del Teatro Antico, le caratteristiche vie del centro storico e un suggestivo giro a bordo di una Fiat 500 d’epoca, la conduttrice ripercorre la storia e il fascino senza tempo di una delle mete più celebri della Sicilia.

L’itinerario prosegue verso Giardini Naxos, prima colonia greca dell’isola, fondata nel 734 a.C., alla scoperta delle sue radici millenarie e delle antiche tradizioni marinare, espressione del profondo legame tra la comunità locale e il mare.

Il viaggio raggiunge quindi Catania, città dal carattere inconfondibile, plasmata dalla presenza dell’Etna e dalle civiltà che ne hanno segnato la storia. Dalla magnificenza barocca di Piazza Duomo alla vivacità della storica Pescheria, Stefania Capobianco esplora il patrimonio monumentale e popolare della città, dedicando uno spazio particolare all’Opera dei Pupi, antica tradizione teatrale siciliana che unisce arte, cultura e maestria artigianale.

Non manca l’avventura, con un’emozionante escursione sull’Etna, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 2013. A bordo di speciali mezzi fuoristrada, la conduttrice raggiunge circa 2.900 metri di altitudine, attraversando spettacolari paesaggi vulcanici e approfondendo, insieme alle guide locali, la storia e le peculiarità di uno dei luoghi naturali più affascinanti d’Italia.

Alle pendici del vulcano, il viaggio si conclude con un momento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e vitivinicole del territorio, tra sapori autentici, prodotti tipici e tradizioni che raccontano il profondo legame tra la Sicilia e la sua terra.

Un itinerario che restituisce il ritratto di una Sicilia dalle molteplici anime, dove il treno storico diventa il filo conduttore di un racconto che attraversa epoche, paesaggi e tradizioni.

Con questa puntata si conclude la seconda edizione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, un programma dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione dello straordinario patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale italiano.

“Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” è prodotto da DirAmare, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e la Fondazione FS Italiane.