Biblioteca comunale, domenica torneo di burraco

Ecco come iscriversi

Domenica 18 gennaio, alla Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro (Palacultura, Viale Boccetta, 373) si svolgerà un Torneo di Burraco.

L’evento è organizzato dall’associazione “Amici della biblioteca” in collaborazione con La Gilda dei Narratori ed è pensato come momento di incontro e socialità all’interno dello spazio culturale cittadino.

L’incontro consiste in un mini torneo da massimo 4 turni con 3 smazzate, ogni coppia sfida altre 4 coppie a rotazione. Ogni turno ha la durata di 45 minuti. L’evento prevede una quota di iscrizione di 5 euro e comincerà ufficialmente alle ore 17:30, con inizio delle sfide alle 17:45 e termine alle 20:45. Oltre al punteggio ottenuto con la mano, alle squadre vincitrici verranno assegnati dei Victory Points (VP) in base alla differenza di punteggio della chiusura. Il premio è offerto dalla Gilda dei Narratori.

E’ possibile iscriversi a questo link.