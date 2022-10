Biblioteca regionale di Messina, la poesia di Josè Russotti - Tempostretto

In programma la presentazione della silloge poetica "Brezza ai margini"

MESSINA – Si terrà oggi venerdì 28 ottobre, alle ore 17:30, presso la sala lettura della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina, la presentazione della silloge poetica “Brezza ai margini” di Josè Russotti, Edizioni Associazione culturale Museo Mirabile di Marsala. Alla presentazione del testo, la direttrice della Biblioteca, Tommasa Siragusa, introdurrà l’iniziativa e fungerà da coordinatrice. Seguiranno i contributi dell’ordinario di Letteratura Giuseppe Rando (Università di Messina) e del medico e scrittore Giuseppe Ruggeri e l’Intervento del poeta Antonio Cattino. Saranno rese letture drammatizzate tratte dalla silloge, a cura dell’attore

Francesco Micari.

In questo periodo, la Biblioteca regionale è impegnata in un’incessante attività culturale, tra mostre e convegni.

Un artista completo: dalla pittura alla poesia e alla letteratura

Josè Russotti visita le molteplici stanze dell’arte: dalla pittura alla poesia e alla letteratura in genere. Nato a Ramos Mejia (Argentina) nel 1952, si trasferisce all’età di sette anni in Sicilia, che “prepotentemente riaffiora dai suoi scritti e dalle opere pittoriche. Sicilia, della quale è profondamente innamorato e per la quale a piene mani è profuso l’impegno nel valorizzare territori e lingua a lui cari con vulcaniche idee”, si legge nella presentazione.

Per la dottoressa Tommasa Siragusa, “sono liriche che incantano il lettore per la loro capacità di intercettare le sensazioni tattili dell’io del poeta, che mette in chiaro così tutta la sua visione percettiva della realtà. Le parole, liberate da ogni vincolo coercitivo, esprimono tutta la delicatezza dei sensi, perché filtrate da un’anima che vive profondamente il suo tempo, in una terra piena di contrasti, in cui luce e buio, amore e morte, lottano raggiungendo momenti di grandi tensioni, in un crescendo di pulsioni verso la vita e il senso della fine dell’esistenza”.

L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.

Quanti non potranno essere presenti fisicamente all’evento, potranno scrivere commenti

o quesiti che verranno posti all’autore e ai relatori nel corso dell’incontro, nei post

dedicati sulla pagina facebook della Biblioteca.