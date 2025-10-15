Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto sponsor del Messina Street Food Fest

Cibo, tradizione e cultura tornano protagonisti a Messina, in Piazza Cairoli, dal 16 al 19 ottobre

Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto confermano anche nel 2025 la loro presenza come partner del Messina Street Food Fest, l’evento dedicato al cibo di strada in tutte le sue declinazioni. La manifestazione, in programma dal 16 al 19 ottobre 2025, animerà l’ormai celebre cornice di Piazza Cairoli, omaggiando la tradizione e la cultura siciliana e messinese con un ricco programma di appuntamenti all’insegna del buon cibo, della convivialità e dell’abbinamento tra birra ed eccellenze gastronomiche locali e nazionali.

La settima edizione dell’evento è promossa e organizzata da Eventivamente, in partenariato con il Comune di Messina e Confesercenti Messina.

Durante la manifestazione, accanto ai grandi classici come arancini, panelle, pane cunzatu e sfincione, i visitatori potranno degustare Birra Messina Cristalli di Sale, una lager dorata con 5 gradi di alcol arricchita dai cristalli di sale siciliani di Trapani, e Birra dello Stretto Non Filtrata, una lager dal colore giallo oro e dal gusto persistente ma morbido al palato, prodotta dalla Cooperativa Birrificio Messina.

Con oltre 100.000 mila presenze registrate lo scorso anno, il Messina Street Food Fest si è ormai consolidato come uno degli appuntamenti culinari più attesi in Sicilia, capace di raccontare la cultura gastronomica del territorio e di unire cittadini, turisti e appassionati in un clima di festa. A rendere ancora più speciale l’esperienza, gli show cooking a cura di importanti chef affiancati da momenti musicali e di intrattenimento che animeranno la manifestazione per tutta la sua durata.

Il Messina Street Food Fest rappresenta l’occasione ideale per celebrare lo street food siciliano e lo stile di vita tipico dell’isola, all’insegna dell’ospitalità, della cucina locale e delle bellezze ed esperienze da vivere.

Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto, birre di proprietà di aziende diverse, sono partner dal 2019 con l’obiettivo condiviso di portare la sicilianità in tutta la penisola. Birra Messina è nata a Messina nel 1923 e viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino.