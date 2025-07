Birra Messina risveglia la meraviglia a Palermo con un murale firmato da Alessandra Pennino

Un nuovo omaggio alla sua terra d'origine: un'opera artistica che trasforma il lungomare di Mondello in luogo vibrante di colore

Dopo il successo de “Le Panchine delle Meraviglie” inaugurate a Messina e l’esplosione di arte e decori che ha trasformato un angolo urbano di Milano in un’opera d’arte a cielo aperto nel cuore pulsante della Settimana della Moda, Birra Messina torna in Sicilia con un nuovo intervento artistico che arricchisce il lungomare di Mondello, unendo tradizione e contemporaneità. Stavolta a interpretare il concetto di meraviglia è l’artista siciliana Alessandra Pennino, che firma un murale ispirato alle onde del mare di Mondello, simbolo di rinascita, forza e profondità.

L’opera, una vibrante esplosione di colori e forme, nasce come naturale evoluzione di un percorso di omaggio che intreccia arte, identità e legame con il territorio. Un racconto visivo che è partito da Messina, ha fatto tappa a Milano, e ora ritorna sull’isola per riaffermare l’anima profonda del marchio,che si propone di far riassaporare il piacere di meravigliarsi anche nella quotidianità.

“Con questo nuovo progetto vogliamo continuare ad affermare il valore che la meraviglia può avere nella vita di ogni giorno. – dichiara Priscilla Garofalo, direttrice marketing di Birra Messina – Il murale di Mondello è un nuovo tributo alla Sicilia: alla sua eleganza, alla sua capacità di non smettere mai di sorprenderci con le sue bellezze iconiche. Inoltre, attraverso l’arte, ci proponiamo di trasformare angoli urbani in luoghi straordinari, dando vita a esperienze che speriamo siano capaci di accendere stupore e curiosità”.

Attraverso la nuova opera artistica, Birra Messina celebra il suo legame con la Sicilia, portando in uno dei suoi luoghi simbolo un invito a lasciarsi emozionare in modo improvviso. Un ponte ideale tra luoghi, visioni e senso di appartenenza, che si esprime attraverso la valorizzazione della Sicilia, della sua arte e dei suoi talenti.

“Per questa opera mi sono lasciata ispirare dalle onde del mare: un movimento vivo, in continua trasformazione, che non si ripete mai allo stesso modo. Quando il mare è agitato, ogni onda è unica, diversa dalla precedente. Osservarle suscita in me una profonda meraviglia: parlano di forza, trasformazione, energia e bellezza. – spiega Alessandra Pennino – Credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire la meraviglia nelle cose autentiche. In un mondo che spesso si nutre di apparenze, tornare a emozionarsi per un gesto, una forma, un tocco in più, può fare la differenza. Con il mio lavoro cerco di fare proprio questo: risvegliare uno stupore genuino, capace di toccare le persone e farle sentire parte di qualcosa di più profondo. È un grande onore aver collaborato ancora una volta con Birra Messina ad un progetto che celebra le bellezze della mia terra, riempiendomi di orgoglio”.

Il murale resterà visibile al pubblico fino a fine agosto, trasformando Mondello in una galleria a cielo aperto e confermando ancora una volta il legame profondo tra Birra Messina Cristalli di Sale, la Sicilia e l’arte che emoziona.