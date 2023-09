Black out a Francavilla. Prima sconfitta del Messina, match sospeso per mezz'ora - Tempostretto

Il Messina per la prima volta in stagione non segna e torna a casa con 0 punti. Un faro che si spegne allunga oltremodo una già lunga trasferta

FRANCAVILLA FONTANA – Arriva la prima sconfitta del Messina che non riesce a sfatare il tabù Nuovarredo Arena. La formazione peloritana nei precedenti ha sempre perso in casa della Virtus Francavilla e la sfida valevole per la quinta giornata di campionato non ha fatto eccezione. È bastata la rete di Artistico ai pugliesi dopo 20 minuti di gioco. Il Messina ha fatto il suo, però, creando tante occasioni – almeno quattro le parate decisive del portiere Forte su Frisenna, Emmausso, Plescia – con il pallone che entra in porta nella ripresa ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Il Messina per la prima volta in campionato non ha trovato la via della rete e questo è coinciso con la prima uscita in cui non riporta a casa punti. Prima sconfitta ufficiale dell’era Modica che ha visto la sua squadra fare una prestazione intermittente perché, a differenza delle prime due uscite, non ha sempre spinto. Intermittente è stata anche la luce nello stadio della Virtus Francavilla. La partita infatti è stata sospesa per più di mezz’ora intorno al 51′ del secondo tempo per un faro che si era spento. Black out risolto intorno alle 22:35, un lasso di tempo non degno di una partita di calcio professionistica, con la sfida che è terminata senza particolari problemi.

Il Messina resta fermo a due punti nella classifica del girone C, dove i biancoscudati hanno due partite da recuperare, uno stop che arriva alla vigilia di un ottobre denso di impegni in cui cominceranno a pesare i passi falsi.

Primo tempo

La prima conclusione del match arriva al 5′ con la punizione di Emmausso dal limite dell’area il numero 10 in maglia nera però non centra lo specchio della porta. Passano i minuti e inizia a farsi pericolosa anche la Virtus Francavilla: disattenzione al 12′ di Pacciardi Di Marco punta l’area del Messina e scarica per Artistico, coraggioso Fumagalli in uscita a sventare la minaccia; protagonista ancora il portiere del Messina al 16′ quando in uscita anticipa l’attaccante locale su un cross di Biondi; infine al 18′ un Fumagalli come quello che ricordavamo lo scorso anno, e non quello visto con la Turris, vola sul colpo di testa di Artistico e mette in calcio d’angolo.

Superati questi brutti dieci minuti i biancoscudati si rivedono in avanti con Frisenna che allunga il passo sulla fascia destra e calcia un cross velenoso, Scafetta attende il pallone al limite dell’area piccola ma Monteagudo torna di gran carriera e spazza via la sfera. Al 21′ si blocca il punteggio in favore dei locali: buona azione sulla sinistra della Virtus Francavilla, Biondi salta facilmente Polito da quella parte e serve al centro un pallone che taglia fuori tutti i difendenti del Messina e Artistico deve solo spingerlo in porta da due passi per il più facile dei gol. Il Messina reagisce al 27′ con una percussione di Ortisi ma il suo destro dal limite dell’area non è molto efficace e il portiere locale non ha difficoltà a trattenere la palla.

Passano due minuti e sui piedi di Plescia una doppia occasione ghiottissima, l’attaccante palermitano su imbucata di un compagno può colpire in area ma Forte, portiere dei pugliesi, respinge una prima volta, la sfera torna a Plesca che però sbatte per la seconda volta in pochi secondi sull’estremo difensore della Virtus Francavilla. Seguono occasioni da entrambe le parti ma da segnalare nei minuti che restano in mezzo a parte qualche tiro da fuori o da posizione defilata solo l’occasione servita da Scafetta a Emmausso che discreta posizione poteva concludere meglio. Due minuti aggiuntivi di recupero e poi negli spogliatoi senza che il punteggio sia cambiato.

Secondo tempo

Cambia mister Modica nell’intervallo con Ortisi che “scende” terzino sulla fascia sinistra e Tropea che lascia il posto a Buffa che si sistema a centrocampo al posto di Firenze che esce per far posto a Cavallo che va a schierarsi nel tridente. Al 48′ Frisenna prova la botta da fuori area, Forte deve salvare in angolo. Cambia il regista del centrocampo anche mister Villa, che sostituisce l’ex della sfida Fornito per Risolo. Ma un problema all’illuminazione interrompe il match che viene sospeso per mezz’ora abbondante. L’ultima azione era stata l’ammonizione di De Marino al 51′. I calciatori in campo iniziano a fare qualche esercizio con e senza palla per non raffreddarsi, mister Modica dalla panchina si lascia andare più volte a qualche sorriso ironico, commentando la situazione con l’arbitro e il rappresentante della Lega.

Si riparte alle ore 22:35, quando dovrebbe essere in corso il minuto 52′, il Messina riprende forte conquistandosi due calci d’angolo, sugli sviluppi del primo Frisenna tenta un’altra conclusione su cui Forte deve compiere un miracolo per tenere la palla fuori dalla porta. Rientra in partita anche la Virtus Francavilla con Giovinco che al 55′ prova con una punizione dal limite a raddoppiare, ma la traiettoria termina di poco alta. Al 56′ il neo entrato Cavallo ha una grande occasione: buona combinazione con i tre davanti, Plescia fa la sponda per Emmausso che crossa al centro, lì Cavallo sembra mettere bene a terra la sfera ma se la allunga e non può colpire prima dell’intervento di Forte in uscita bassa. Passano due minuti e si rinnova il duello tra Frisenna e il portiere pugliese che per la terza volta si oppone alla conclusione dalla distanza.

Sembra più in palla il Messina che al 64′ ha un’altra doppia occasione, prima con Emmausso che si vede la conclusione respinta da Forte e sull’angolo che segue Manetta sovrasta di testa l’avversario ma non trova la porta. Al 68′ il Messina dopo una mischia in area trova la rete del pareggio, conclusione pregevole a giro di Carlo Cavallo col mancino, ma dopo qualche secondo di troppo l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Messina sembra averne di più ma i locali provano ad addormentare il gioco e la formazione di Modica non trova la rete che meriterebbe. Il gioco è continuamente spezzettato nel finale, gli ospiti col passare dei minuti si innervosiscono. Rischia addirittura il Messina nel secondo dei quattro minuti di recupero quando Manetta rinvia sopra un avversario con la palla che vaga pericolosamente in area. Non ci saranno altre occasioni di pareggiarla per il Messina che incassa la prima sconfitta stagionale.

Virtus Francavilla – Acr Messina 1-1

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco (dal 76′ Yakubiv), Macca, Fornito (dal 52′ Risolo), Biondi, Izzillo (dal 65′ Carella); Giovinco (dal 65′ Enyan), Artistico (dal 65′ Zuppel).

In panchina: Carretta, Lucatelli, Polidori, Lo Duca, Serio, Vapore, Fekete, Latagliata.

Allenatore: Alberto Villa.

Acr Messina (4-3-3): Fumagalli; Polito (dal 83′ Ferrara), Manetta, Pacciardi (Dal 52′ Lia), Tropea (dal 46′ Buffa); Firenze (dal 46′ Cavallo), Frisenna, Ortisi; Emmausso, Plescia, Scafetta (dal 66′ Ragusa).

In panchina: De Matteis, Luciani, Zunno, Di Bella, Darini, Zammit.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Artistico 21′ (F).

Ammoniti: Manetta 49′ (M), De Marino 51′ (F), Emmausso 59′ (M), Di Marco 67′ (F), Enyan 81′ (F).

Calci d’angolo: 2-6. Recupero: 2’ + 4’.

Note: espulsi il dottor Mento dalla panchina del Messina al 68′ per proteste dopo la rete annullata e anche un elemento della panchina della Virtus Francavilla all’82’ che non si è visto e di cui non è stato comunicato il nominativo.

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma.

Assistenti: Salvatore Nicosia di Saranno & Roberto Meraviglia di Pistoia.

Quarto ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

Articoli correlati