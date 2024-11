Black out elettrico tra Boccetta e corso Garibaldi

Enel al lavoro per risolvere il problema di alcuni isolati

MESSINA – Serata di black out elettrico tra zona Boccetta e corso Garibaldi. Intorno a mezzanotte scrive sulla sua pagina Facebook Renato Coletta, consigliere della IV Municipaltà: “Persiste una mancanza di rete in alcuni isolati dal viale Boccetta in direzione Nord e a monte del corso Garibaldi. In zona stanno lavorando due squadre dell’Enel distribuzione sia nella cabina di via Santa Maria dell’Arco, sia in quella della Prefettura. Il disservizio dovrebbe rientrare a breve”.

