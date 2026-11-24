40 indagati: 7 erano stati arrestati lo scorso 10 novembre, altri 6 oggi

I carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato altre sei persone, ai domiciliari, nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Dda di Catania su un presunto sistema di intimidazioni e violenze ai danni di allevatori e imprenditori agricoli della zona di Cesarò e San Teodoro, da parte di un’organizzazione criminale di stampo mafioso legata al gruppo dei «Caputo-Pruiti», collegata alla famiglia mafiosa catanese di Cosa nostra «Santapaola-Ercolano».

Dopo i sette arresti eseguiti lo scorso 10 novembre, stamani è stata notificata l’ordinanza cautelare nei confronti di altri sei dei 40 indagati e per i quali il giudice del Tribunale di Catania, Luigi Barone, si era riservato la decisione all’esito dell’interrogatorio preventivo. Agli arresti domiciliari sono stati dunque portati Antonio Caputo, Matteo Ciancio Poeta, Alessandro Gaetano Incognito, Filippo Andrea Saraniti, Epifano Savoca Junior e Nunzio Pagana.