Un programma diffuso tra prevenzione sanitaria, cultura e corteo cittadino

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2026, a Messina si susseguono diversi appuntamenti tra formazione negli ospedali, incontri nelle scuole, mostre a Palazzo Zanca e la marcia istituzionale in centro.

Martedì 24 novembre

Martedì 24 novembre alle 10, nel Transatlantico di Palazzo Zanca, l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata e l’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso inaugurano la mostra “Tutti i colori del buio” della pittrice messinese Daniela Cipitì, dedicata al tema del femminicidio e visitabile fino a sabato 28 novembre. Subito dopo, nel Salone delle bandiere, il Comitato unico di garanzia del Comune e l’Assessorato alle Pari opportunità promuovono la tavola rotonda “Fare rete contro la violenza: ruoli, strategie e buone prassi” con le istituzioni e i Comitati unici di garanzia del territorio.

Sempre martedì 24 novembre alle 11:30, nell’aula magna del plesso centrale dell’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi, si tiene un incontro per il Progetto legalità con la presentazione in prima visione del cortometraggio “Il rispetto cresce con noi”, realizzato con gli alunni dei tre ordini di scuola. All’appuntamento partecipano rappresentanti della Polizia di Stato e del Cedav, insieme a un videomessaggio rivolto agli studenti da Michelle Hunziker, presidente della Fondazione doppia difesa.

Mercoledì 25 novembre

Mercoledì 25 novembre, dalle 9 alle 13, al Rettorato dell’Università di Messina si svolgono attività di formazione e sensibilizzazione a ingresso libero sulla prevenzione della violenza nelle relazioni, inserite nel programma dell’Open Week. Sul fronte educativo, Fondazione Onda affianca queste giornate alla campagna “Strappi”, realizzata con Librì progetti educativi per le scuole superiori, i cui vincitori del concorso nazionale vengono annunciati proprio il 25 novembre prima alle scuole collegate e poi sui canali social della Fondazione.

Sul tema della prevenzione tra le più giovani, la presidente di Fondazione Onda Francesca Merzagora ha dichiarato: “I dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti, soprattutto tra le più giovani: in dieci anni, la percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno subito violenza sessuale è passata dal 17,7% al 30,8%. Un aumento che ci impone di intervenire su due fronti: da un lato, offrire alle donne che subiscono violenza strumenti concreti per chiedere aiuto e accedere a percorsi di protezione; dall’altro, investire nella prevenzione, a partire dalle scuole, per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i primi segnali di sopraffazione nelle relazioni. È in questa direzione che si muovono la nostra Open Week, che rafforza la collaborazione tra ospedali e centri antiviolenza, e la campagna educativa Strappi, dedicata alle nuove generazioni”.

Sempre il 25 novembre alle 10 prende il via in piazza Unione Europea la marcia organizzata da Prefettura, Comune e Università di Messina nell’ambito del Protocollo interistituzionale, aperta alla cittadinanza con un flash mob degli studenti dell’Istituto superiore G. Minutoli. Il corteo fa tappa al Liceo F. Maurolico davanti al “Muro delle bambole” per un dibattito a tre voci e un’esibizione di danza delle studentesse, prosegue fino al Cortile del Rettorato intitolato a Sara Campanella e Lorena Quaranta per i brani eseguiti con il contributo dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Messina e si chiude con gli interventi delle autorità presenti.

Tutte le donne potranno accedere al museo con una riduzione del 50% sul biglietto d’ingresso, valida anche per la mostra permanente “Città – Museo – Città”. Un invito a vivere gli spazi della cultura come luoghi di consapevolezza, incontro e partecipazione. A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà l’esposizione nel Museo di un dipinto di Mariella Marini (1942-2012), artista messinese dalla ricerca intensa e originale, capace di esplorare le pulsioni inconsce legate al femminile, alla creazione e alla nascita. La sua opera diventa così un omaggio simbolico alle artiste di ieri e di oggi: donne che, attraverso lo sguardo e la creatività, hanno dato forma a nuove narrazioni e contribuito a trasformare il modo di rappresentare l’identità femminile.

L’Università di Messina sarà protagonista di una serie di iniziative. Alle ore 10, l’Aula Magna del Rettorato ospiterà un workshop multidisciplinare intitolato “UniMe contro la violenza. Relazioni che nutrono e quelle che avvelenano”. Dopo i saluti istituzionali, l’evento sarà moderato dalle professoresse Francesca Liga e Carmela Mento, rispettivamente, Direttrice del Ce.R.I.P. e docente di Psicologia Clinica. Inoltre, il Ce.R.I.P. curerà un desk informativo sulla violenza di genere che sarà ospitato presso l’Atrio del Rettorato.Sempre nella stessa giornata, verrà esposto “Rosso come il coraggio”, un’opera di Atelier 1552 Lab d’arte, di Franz De Feudis e Salvo Casella. Un maestoso abito rosso lungo sette metri, pensato per trasformare lo spazio urbano in un luogo di riflessione e testimonianza collettiva contro la violenza di genere. L’abito sarà disteso su una scalinata del Rettorato e con la sua estensione di sette metri creerà un forte impatto visivo, simboleggiando la portata del fenomeno e amplificando la forza del coraggio necessario per affrontarlo.“Rosso come il coraggio” non è una manifestazione artistica statica, ma si completerà grazie al contributo di chi vorrà interagire con il tessuto, arricchendolo con messaggi scritti, fiori, scarpe rosse e piccoli tratti e segni personali che rappresentano frammenti di coraggio da donare a chi ne ha bisogno, la voglia di lottare ed impegnarsi insieme. Attraverso il linguaggio tessile e installativo, l’opera dell’incubatore con sede a Raccuja unisce la comunità in un “abbraccio collettivo”, dando vita a un’unica voce simbolica per dire basta alla violenza. L’evento è promosso da UNPLI( Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) in collaborazione con ATELIER1552.

Alle ore 17, i riflettori si sposteranno sul Polo Annunziata da dove prenderà il via una fiaccolata contro la violenza di genere intitolata “Una luce per chi non ha più voce”. Il corteo dell’iniziativa – patrocinata dal Comune di Messina e, tra gli altri, dall’Ateneo peloritano e dal CUG di UniMe – muoverà sino a Villa Albert Sabin. La fiaccolata, promossa dalle associazioni universitarie, si concluderà con un momento di commemorazione per tutte le donne vittime di femminicidio. Camminare insieme non significa solo fare memoria, ma anche unirsi per manifestare la volontà di costruire un futuro libero dalla violenza ed una società più responsabile.

In serata, a partire dalle ore 19, l’Aula Cannizzaro ospiterà lo spettacolo “La sala d’attesa”, Atto unico di Stefania De Ruvo, con la regia di Salvatore Amato, presentato dal Gruppo Teatro Libero di Milazzo. La performance teatrale sarà anticipata dai saluti istituzionali della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, e delle docenti Antonia Cava (Sociologia della Comunicazione) e Katia Trifirò (Discipline dello Spettacolo).

Parco di Tindari

Per l’intera giornata del 25 novembre, il Parco garantirà l’ingresso gratuito a tutte le donne presso i siti di propria competenza, secondo i consueti orari di apertura. Accanto all’iniziativa di apertura gratuita, il Parco ha previsto un gesto simbolico ad alto impatto visivo per invitare visitatori e cittadini alla riflessione: sulle gradinate in pietra del Teatro greco di Tindari verrà infatti esposto un grande telo rosso, quale segno tangibile di vicinanza, memoria e impegno concreto contro ogni forma di violenza di genere.

Venerdì 27 novembre

Il calendario prosegue venerdì 27 novembre dalle 9 alle 13, al piano terra del Padiglione W, dove l’Unità operativa complessa di psichiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria G. Martino propone colloqui psicologici e assistenza sociale per coppie o famiglie in crisi. Le prenotazioni si effettuano telefonando allo 090 2212093 o rivolgendosi direttamente allo sportello del Padiglione W, mentre l’elenco generale delle strutture con il Bollino rosa e delle prestazioni è disponibile sul portale dedicato di Fondazione Onda.