L'atto di indirizzo supera il passaggio in Prima Commissione con il voto della maggioranza

L’atto di indirizzo per realizzare un’area di parcheggio a servizio del cimitero di Massa Santa Lucia, per superare le criticità legate alla sosta selvaggia e migliorare la sicurezza stradale, ha superato il passaggio in Prima Commissione consiliare, presieduta da Calogero Brancatelli, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione compatta dell’opposizione. La proposta, presentata dal presidente del Consiglio comunale di Messina, Massimiliano Minutoli, punta a risolvere una situazione da tempo segnalata da cittadini e visitatori.

La vicenda ha preso avvio dalle tante difficoltà che cittadini e visitatori hanno incontrato quotidianamente in occasione delle visite al cimitero della frazione collinare, distante dal centro abitato e raggiungibile praticamente solo in auto. L’attuale conformazione urbanistica e viaria dell’area non dispone di adeguati spazi di sosta e costringe spesso gli automobilisti a parcheggiare lungo la carreggiata, con conseguenti restringimenti della sede stradale, intralcio alla circolazione e potenziali rischi per pedoni e automobilisti.

Una situazione diventata particolarmente critica durante le ricorrenze, come la Commemorazione dei Defunti, le festività natalizie e pasquali, quando aumenta sensibilmente il numero dei visitatori. Le difficoltà risultano ancora più rilevanti per le persone anziane, per chi ha ridotta capacità motoria e per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso.

Nel corso della seduta, il presidente della Settima Circoscrizione, Ninni Caprì, ha spiegato che sono già stati fatti studi sulle particelle di terreno, con la disponibilità dei proprietari a mettere a disposizione le aree. Sopralluoghi sono stati poi fatti dall’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti, che ha illustrato come il percorso sia già avviato.

Il doppio binario amministrativo illustrato in seduta

Durante i lavori in Commissione l’assessore Francesco Caminiti ha chiarito l’impostazione tecnica dell’intervento: “Di fatto stiamo lavorando su due iter paralleli. Da una parte il progetto di ampliamento della strada con un parcheggio longitudinale parallelo, progetto per il quale il Dip, documento di indirizzo alla progettazione, è atteso entro la fine dell’anno. Dall’altra si procederà con l’approvazione in Consiglio comunale del progetto di realizzazione del parcheggio e la realizzazione dell’opera”.

L’atto di indirizzo impegna il sindaco e la Giunta ad avviare con urgenza, attraverso gli uffici tecnici competenti, una ricognizione delle aree limitrofe al cimitero, individuando quelle comunali o eventualmente acquisibili ed espropriabili, idonee alla realizzazione di un’area di sosta pubblica.

L’atto prevede inoltre la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio, con particolare attenzione alla previsione di stalli riservati alle persone con disabilità e di un percorso pedonale sicuro per raggiungere l’ingresso della struttura. Un ulteriore aspetto riguarda l’individuazione delle necessarie coperture finanziarie, anche attraverso il ricorso a fondi extracomunali, regionali o specificamente destinati alla riqualificazione dei villaggi collinari, prevedendo l’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale delle opere pubbliche.

Sul valore dell’intervento il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli ha dichiarato: “Ritengo che questa situazione meriti un’attenzione concreta da parte di tutti. Il cimitero di Massa Santa Lucia rappresenta un luogo di grande valore affettivo, storico e sociale per la comunità. Non possiamo ignorare le difficoltà che tante famiglie incontrano per raggiungerlo e sostare nelle sue immediate vicinanze. Garantire condizioni adeguate di accessibilità e sicurezza significa anche rispettare il valore e la dignità di questi luoghi”.

Minutoli ha poi aggiunto sul percorso amministrativo: “Il nostro obiettivo è trasformare una criticità segnalata da tempo dai cittadini in un percorso amministrativo concreto. Chiediamo agli uffici competenti di avviare le verifiche necessarie affinché l’Amministrazione possa valutare le soluzioni progettuali e finanziarie più idonee. I villaggi collinari hanno bisogno di attenzione, servizi e interventi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle comunità che li abitano e questa amministrazione deve e vuole concretamente dare le risposte necessarie. Questa proposta va proprio in questa direzione”.