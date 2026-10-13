Kart, Minutoli e D’Angelo brillano a Messina nella prova del campionato Sprint

Era la sesta prova della specialità individuale organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo

MESSINA – Antonio Minutoli e Massimiliano D’Angelo i protagonisti al Kartodromo di Messina della sesta prova stagionale del Campionato Sprint SWS 2026. Pietro Grima, leader della classifica generale, al secondo posto in entrambe le gare. Grande spettacolo, adrenalina al massimo e colpi di scena a ripetizione nell’appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, che segnava il ritorno in pista dopo la pausa estiva. Simone Bongiorno e Andrea Brusca prevalgono in F2, doppietta da applausi di Alessandro Cucinotta in F3.

Ultimati il briefing e il sorteggio kart, piloti al via, sotto la pioggia, con la categoria F3 che vede 18 partecipanti. Gaetano Vecchio stabilisce la pole nelle qualifiche di Gara1 in 47.199. Il duello tra Vecchio e Messina caratterizza le fasi iniziali, poi si inserisce Cucinotta che balza prepotentemente in seconda posizione alle spalle di Messina. Cardile supera Vecchio in terza. Dopo il pit, Cucinotta opera il sorpasso decisivo e va al comando, allungando giro dopo giro su Messina. Il successo, che non sarà più in discussione, premia un formidabile Alessandro Cucinotta, il quale chiude staccando Matteo Messina di 8.636. Gaetano Vecchio terzo, strappando il podio ad Andrea Cardile. A seguire, Damiani, L’Avalli, Strano, Mindella, Cucuzza, Grasso, Florio, Tripodo, Ryolo, Di Benedetto, Chillemi, Raffa, Pitrè, Ielo.

In Gara2 è Matteo Messina a centrare la pole con 46.339. Anche questa volta, scompaginando i piani, brilla Cucinotta, autore di un doppio sorpasso da brividi dopo una manciata di minuti ai danni di Messina e Vecchio, costretti ad inseguire come Strano e Florio. Cucinotta continua a dettare il ritmo sfoderando tutta le sue abilità, ma la lotta per il podio si estende anche a Cardile e Cucuzza. Gestione perfetta e la doppietta è cosa fatta per Alessandro Cucinotta, tagliando il traguardo con 7.800 di vantaggio su Matteo Messina. Gaetano Vecchio ancora terzo, Andrea Cardile scivola quarto complice una penalità di 5”. Tra Vecchio e Cucinotta si infiamma adesso sempre di più la sfida per il titolo. Dal quinto posto in giù Cucuzza, Strano, Damiani, Grasso, Mindella, Florio, L’Avalli, Ryolo, Chillemi, Tripodo, Di Benedetto, Raffa, Ielo, Pitrè.

Nelle qualifiche di Gara1, riservate alle categorie F1-F2, con 15 piloti impegnati, pole position di Antonio Minutoli in 46.083 davanti a Pietro Grima. Cerrito scatta primo nella F2. Al via subito scintille tra Minutoli e Grima che, dopo qualche istante, passa al comando. La Fauci, Pino e Schepis dietro il duo di testa. Bongiorno davanti a Cerrito e Scimone in F2. Minutoli resta incollato a Grima, resiste terza La Fauci. Bongiorno, De Salvo e Brusca il nuovo terzetto nell’altra categoria in gara. Dopo il cambio la lotta si accende ulteriormente. Al ventiduesimo giro Minutoli supera Grima, riprendendosi lo scettro. I due danno vita ad un epilogo spettacolare, tra sorpassi e controsorpassi fino all’ultima curva. Alla bandiera a scacchi esulta Antonio Minutoli che ottiene il secondo successo stagionale, firmando pure il best lap (45.798). Pietro Grima deve accontentarsi del secondo posto per 0.631. Sara La Fauci completa il podio. Vincenzo Pino, Massimiliano D’Angelo, Federico Miduri, Riccardo Irrera e Daniel Schepis in successione. Nella F2 ottima gestione di Simone Bongiorno che non sbaglia nulla e prevale su Cristian De Salvo e Samuel Cerrito, aggiudicandosi la vittoria numero 3 di un campionato che lo vede in testa. Federico Scimone, Andrea Brusca, Alessio Smeriglio e Giuseppe Scardina chiudono la classifica.

Nelle qualifiche di Gara2 si prende la copertina uno strepitoso Cristian De Salvo (F2) che con 39.951 stabilisce il miglior tempo assoluto. Parte davanti in griglia Federico Miduri (40.009), precedendo di un soffio Vincenzo Pino, Massimiliano D’Angelo e Pietro Grima. Miduri tiene la testa dopo la partenza, poi perde terreno e la situazione muta in maniera radicale, con Pino e successivamente Grima a diventare leader della corsa. Minutoli, scivolato in fondo a causa di una partenza sfortunata, senza mai arrendersi risale posizioni su posizioni ed è già sesto. D’Angelo conduce su Schepis e Pino, in F2 è duello Bongiorno-Brusca. Grima torna avanti su D’Angelo, poi Schepis, Pino e Minutoli. Al giro 28 è D’Angelo a scattare, sorpassando Grima. La gara vive il momento decisivo. Massimiliano D’Angelo trionfa all’arrivo dei 36 giri su Pietro Grima (gap di 4.401), brindando al secondo sigillo stagionale nella Sprint. Per il pilota originario di Villafranca Tirrena, nuovamente secondo, i risultati ottenuti valgono comunque più di un’ipoteca sulla conquista del titolo 2026. Antonio Minutoli, grazie ad una strepitosa rimonta, finisce terzo a 6.273 col best lap (38.699). Bel quarto posto per Daniel Schepis, seguito da Vincenzo Pino, Sara La Fauci, Riccardo Irrera, Federico Miduri. Nella F2 terza affermazione complessiva di Andrea Brusca che batte i rivali e si impone su Cristian De Salvo e Simone Bongiorno, poi Alessio Smeriglio, Samuel Cerrito, Federico Scimone e Giuseppe Scardina.

In chiusura dell’evento, come tradizione, sono stati premiati sul podio i primi tre classificati delle categorie F1, F2, F3, con riconoscimenti speciali per “best lap” della manifestazione e pole position. Tramite il sistema SWS, i punti assegnati sono stati calcolati al 105%. Due appuntamenti alla conclusione. Il 7 novembre si correrà la prova valida per il Campionato Sprint Interprovinciale, il 5 dicembre il gran finale.