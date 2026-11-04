Blocchetti di cemento sui binari a Giardini Naxos, due minorenni individuati

Allarme per i rischi alla ferrovia che attraversa il centro jonico. Cosa sappiamo delle indagini

Indagano le forze dell’Ordine sull’episodio avvenuto stamane a Giardini Naxos di cui da notizia Ansa. Qualcuno ha collocato blocchetti di cemento sui binari della ferrovia che attraversa il centro jonico. Dopo la segnalazione, il materiale è stato rimosso senza che fosse necessario interrompere la circolazione ferroviaria.

Azione sui binati, cossa sappiamo

La Polizia lavora per identificare i responsabili, che hanno già esaminato parecchie immagini delle telecamere di sorveglianza. I video inquadrano i responsabili all’opera, da quel che trapela si tratterebbe di due minorenni già individuati dagli investigatori.

Altri danni, episodi collegati?

Oltre ai rischi per la circolazione dei treni per eventuali danni ai binari, il sopralluogo ha rilevato danneggiamenti nel sottopasso di via delle Rimembranze. Non è ancora chiaro se questi ultimi siano collegati all’azione di chi ha posizionato i blocchetti di cemento sui binari.